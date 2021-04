'Če bi Neymar ostal v Barceloni, bi osvojil še dve ali tri LP'

"Če bi Neymar ostal v Barceloni, bi osvojil še dve ali tri Lige prvakov. On, Messi in Suarez so bili najboljši napad. Odšel je v Pariz, kar ni videti slaba odločitev. Od zunaj se zdi, da je to dober klub, lepo mesto," je na to temo še dodal Guardiola.

Guardiola se prvič spominja Neymarja, ko je bil Brazilec še najstniška senzacija v domovini, pri Santosu. "Spomnim se, kako sem tam gledal posnetke Neymarja in potem mislil, da je to kralj Santosa. Igralci so imeli odprta usta. Reprezentanco Brazilije ima na svojih ramenih in dres s številko 10 ni najenostavneje nositi. Sem njegov občudovalec, iz nogometa naredi veselje" , pravi španski strateg.

Vse misli so usmerjene v večerni dvoboj na Parku princev, a na novinarski konferenci je trener pariškega moštva Pep Guardiola spregovoril tudi o temah, ki niso vezane neposredno na tekmo. Nekdanji trener Barcelone in münchenskega Bayerna dobro pozna kakovost udarnih asov Paris Saint-Germaina, Brazilca Neymarja in Francoza Kyliana Mbappeja . Oba sodita med najboljše nogometaše na svetu, 29-letni Brazilec in 22-letni Francoz sta izjemno neugodna za obrambo tekmecev.

O primerjavah med Kylianom Mbappejem in Philom Fodnom pa je dejal takole: "Oba sta mlada fantastična talenta z neverjetnimi znanji, vendar je težko primerjati igralce na različnih položajih. Prepričan sem, da je PSG vesel, da ima Mbappeja, vi pa si ne predstavljate, kako srečni smo, da imamo Phila. Igralcem ne dajem nagrad in ne igrajo, ker so člani Manchester Cityja. Phil igra, ker je na dobrem nivoju."

Nazadnje je City v polfinalu LP igral v sezoni 2015/2016, ko Guardiole še ni bilo v Manchestru. Prišel je leto kasneje, zato o izzivu, ki jih čaka, predvsem njegove igralce, pravi: "Za večino teh igralcev je prvič, da igrajo v tej fazi tekmovanja, zato se morajo osredotočiti na igro in šibke točke, ki jih imajo. Vsi so v formi, pripravljeni in srečni. Obenem smo vsi hvaležni, da imamo to priložnost. V nekaterih klubih je to normalno, nekateri imajo za seboj veliko ključnih tekem Lige prvakov in je to običajno za njih, za nas pa je to novo in smo hvaležni."

Odločitev o zmagovalcu bo padla na povratni tekmi 4. maja v Manchestru. A prva bo zelo pomembna, o tem, kaj lahko pričakuje danes, pa je dejal: "Zvečer poskušam dobro spati in dobro sem spal, ko nisem razmišljal o njihovih igralcih. Poskušali jih bomo ustaviti tako, da se bomo branili kot ekipa in igrali dobro. Morali se bomo prilagoditi, vendar hkrati ne bi bilo smiselno, če ne bi bili to, kar smo."