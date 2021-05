Na stadionu Dragao angleški finale Lige prvakov

V Portu na Portugalskem bo na sporedu 66. veliki finale evropske nogometne Lige prvakov (prenos na POP TV ob 20. uri). Nasproti si bosta stala angleška velikana Manchester City in Chelsea. Meščani, sicer angleški prvaki, lovijo sploh prvo lovoriko v elitnem tekmovanju, medtem ko bo Chelsea lovil drugo, potem ko je slavil v sezoni 2011/12.



Finalni dvoboj Lige prvakov je bil načrtovan v Istanbulu, a ga je zaradi porasta okužb s koronavirusom Uefa prestavila na stadion Dragao v Portu. Kar se tiče statistike, sta kluba iz istih držav finalu igrala v sezoni 1999/2000, ko sta se pomerila španska Real Madrid in Valencia, nato tudi v sezoni 2012/2013, ko je bil finale nemški: münchenski Bayern in dortmundska Borussia, pa nato tudi v sezonah 2013/2014 ter 2015/2016, ko sta se merila madridska mestna tekmeca Real in Atletico. City bo prvič nastopil v finalu, pred tem pa je v izločilnih bojih v polfinalu premagal PSG (skupni izid 4:1), v četrtfinalu in osmini finala pa dva nemška kluba, Borussio Dortmund (4:2) in Borussio Mönchengladbach (4:0).

Chelsea bo tretjič igral v finalu LP, ob naslovu, ki so ga Londončani osvojili proti Bayernu pred devetimi leti, jih je na zadnji stopnički ugnal Manchester United v sezoni 2007/08. V tej sezoni so v izločilnih bojih najprej ugnali Atletico Madrid slovenskega reprezentanta Jana Oblaka (3:0), v četrtfinalu je padel Porto (2:1), v polfinalu pa še madridski Real (3:1). Na čelu sinjemodrih je katalonski strokovnjak Pep Guardiola. Zanj je to priložnost za prvi naslov v Ligi prvakov po letu 2011, ko je slavil z Barcelono, skupno pa tretji finale v trenerski vlogi ob dveh lovorikah. “Zelo dobro vem, kaj nas čaka proti Chelseaju, verjetno ne boste uživali v igri. Enostavno je dejati fantom, pojdite na igrišče in uživajte, a to je potem včasih bolj težko izvedljivo. Če želite doseči cilj, se je treba prilagoditi in žrtvovati,"pravi nekdanji trener Barcelone in Bayerna.

icon-expand Nogometaše Chelseaja čaka zaključek sezone v Portu, finalna tekma LP. FOTO: AP

Chelsea vodi nemški strateg Thomas Tuchel, ki je prvi trener z zaporednima uvrstitvama v finale Lige prvakov z različnima kluboma. Lani je tja popeljal PSG, a izgubil proti Bayernu (0:1)."Kot otrok sanjaš o takšnih tekmah in vse skupaj je, kot bi opazoval mesec, zdi se zelo, zelo daleč. Ni skrivnost, da sta Manchester City in Bayern München v lanski in letošnji sezoni za nas merilo, kar se tiče evropskega nogometa in želimo nadoknaditi zaostanek za njima in v nogometu lahko kaj takega narediš v 90 minutah," pravi nemški strateg pred odločilno tekmo. Finalist angleškega pokala Chelsea je v tej sezoni dvakrat premagal City na medsebojnih tekmah, enkrat v prvenstvu, kjer je končal na četrtem mestu, izločil pa ga je še v polfinalu pokala. City je proti modrim slavil enkrat v prvenstvu in osvojil domače prvenstvo ter ligaški pokal. Za razliko od lanskega finala bodo letos na stadionu Dragao v Portu lahko tudi navijači, na tribunah jih bo za tretji vseangleški finale 16.500. Tekmo bodo sodili Španci, glavni delivec pravice bo Antonio Mateu Lahoz.

icon-expand Chelsea - Manchester City FOTO: Sofascore.com

icon-expand