Član Manchester Cityja Mendy brez sramu odprl vrata luksuzne hiše

Za udeležence skupinskega dela, izločilnih bojev in pa super pokala je UEFA namenila skoraj dve milijardi evrov. Posledično je razumljivo, da so nogometaši v največjih in najbogatejših klubih bogato plačani in si lahko marsikaj privoščijo. Član Manchester Cityja, Benjamin Mendy, je tako brez sramu odprl vrata svoje hiše in razkril nekaj podrobnosti iz življenja profesionalnega nogometaša.