Club Brugge - Aston Villa 1:1 (polčas)

Nocoj in v sredo so v nogometni Ligi prvakov na sporedu prve tekme osmine finala. V Belgiji se merita Club Brugge in otoška Aston Villa iz Birminghama. Angleži so po zadetku Leona Baileyja, ta je zabil že v tretji minuti, hitro povedli, domači pa so le nekaj minut kasneje izenačili. Zadel je Maxim De Cujper (1:1). Končan je prvi polčas. Povratne tekme bodo prihodnji teden.