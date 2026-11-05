Pred nekaj leti polprofesionalni klub, danes strah in trepet velikanov

Vzpon nogometnega kluba, katerega stadion leži na slikoviti lokaciji tik ob jezeru Como, se je začel pred sedmimi leti, ko je klub osvojil naslov v eni izmed skupin četrte lige in se s tem vrnil na profesionalno raven. Ob prihodu novih lastnikov je Como prišel do Serie B in se dvakrat za las izognil izpadu v nižjo ligo, v klub pa sta kot manjšinska lastnika vstopila Cesc Fabregas in Thierry Henry. Fabregas je prav pri Comu sklenil svojo igralsko kariero, v sezoni 2023/24 pa postal del trenerskega štaba. Klub si je v zadnjem krogu zagotovil drugo mesto in se tako uvrstil v Serie A, legendarni španski vezist pa je nato postal glavni trener moštva. Prvo leto med italijansko elito so končali na 10. mestu, lani pa zbrali točko več od Milana in prišli do zadnje vstopnice za letošnjo sezono Lige prvakov.

Cesc Fabregas po zadnji tekmi lanske sezone FOTO: AP

V prvem krogu ligaške faze najelitnejšega klubskega tekmovanja na svetu so nadigrali Leipzig in slavili s 4:1, dominantni pa so bili tudi na gostovanju pri Feyenoordu, kjer pa je nizozemski klub s kopico sreče prišel do zmage s 3:2. Teden dni zatem je postalo jasno, da poraz igralcev Coma ni vrgel s tira. Pred domačim občinstvom so se namreč poigrali z Manchester Unitedom, ki je po štirih prejetih golih v končnici tekme rahlo ublažil poraz in se na Otok po porazu z rezultatom 4:1 vrnil s sklonjenimi glavami.

Como - Manchester United FOTO: AP

Četrti krog je Italijanom prinesel tekmo v Lensu, kjer je bilo na vprašanje o zmagovalcu odgovorjeno že po prvem polčasu. Como je namreč na odmor odšel s tremi goli prednosti, kar pa četi Fabregasa ni bilo dovolj. V dobre četrt ure igre v nadaljevanju so nasprotniku zabili še štiri zadetke, po častnem golu domačih pa so gostujoči rezervisti še dvakrat zatresli francosko mrežo. Como je tako prišel do zmage z rezultatom 1:9, kar je največja gostujoča zmaga v zgodovini Lige prvakov. "Iz te tekme lahko vzamemo izključno pozitivne stvari. Igralci so bili samozavestni in kot zmeraj motivirani. Odnos mojih nogometašev je nekaj, v kar nikoli ne dvomim. Pokazali so ga tudi ob porazu proti Feyenoordu, tokrat ni bilo nič drugače, razen da je bil rezultat na naši strani," je bil po odmevnem uspehu skromen trener Fabregas.

Cesc Fabregas po zmagi proti Lensu FOTO: AP

Španec, ki je v bogati karieri med drugim igral za Barcelono, Chelsea in Arsenal, je na Apeninskem polotoku uspel zgraditi nekaj resnično posebnega. Ob dobri finančni podpori klubskega vodstva je sestavil eno izmed najmlajših igralskih zasedb v najmočnejših evropskih ligah, ki je kljub pomanjkanju izkušenj na velikih tekmah konkurenčna proti vsaki ekipi stare celine. Srce moštva je 22-letni Nico Paz, ki se je pred leti z odličnimi predstavami skozi akademijo prebil do prve ekipe Real Madrida, kjer pa je zaradi izjemno močne konkurence redko dobival priložnost za dokazovanje. Pred dobrima dvema letoma je tako prestopil v Como, kjer je doslej na 88 tekmah sodeloval pri natanko 50 zadetkih. Italijani so zanj sprva odšteli le nekaj milijonov, a je beli balet v dogovor vključil klavzulo, ki jim je omogočala odkup igralca za podoben znesek, kot so ga sprva dobili. Kluba sta se poleti dogovorila, da igralec ostane pri Comu, ki pa je zanj plačal dodatnih 60 milijonov, Real Madrid pa ga lahko naslednje poletje v svoje vrste vrne za 80.

Nico Paz na tekmi Lens - Como FOTO: AP

Poleg mladega Argentinca ima Como še enega nogometaša, ki je pred leti veljal za enega izmed večjih talentov akademije kraljevega kluba. Osrednji branilec Jacobo Ramon je domovino zapustil lani, Como je zanj odštel 2,5 milijona, tudi v primeru Španca pa si je Real Madrid zagotovil možnost, da ga lahko odkupi za nizek znesek. 21-letnik si je hitro zabetoniral mesto v začetni postavi, kjer je s 45 milijoni tretji najvrednejši igralec. Na vrhu tega seznama je seveda Paz, katerega vrednost po podatkih Transfermarkta znaša kar 80 milijonov, med omenjenima nogometašema pa je hrvaški napadalno usmerjeni vezist Martin Baturina, ki je vreden 55 milijonov. Ta se je k našim zahodnim sosedom preselil od naših južnih sosedov, kjer je do julija lani branil barve zagrebškega Dinama. V letošnji sezoni je Baturina odigral 13 tekem, v statistiko pa vpisal pet golov in dve podaji. Na tekmi proti Lensu je vstopil kot menjava za Paza, ki je prispeval dve asistenci in zadetek, in se deset minut kasneje podpisal pod osmi gol Coma.

Nogometaši Coma po zgodovinski zmagi FOTO: AP

Za igralca tekme je bil izbran 27-letni grški napadalec Anastasios Douvikas, ki je pred lanskim prestopom v vrednosti 14 milijonov branil barve Celte iz Viga, k zmagi svojega moštva pa je tokrat prispeval tri gole in podajo. Odličen pečat je pustil tudi 25-letni kapetan Lucas Da Cunha, za katerega je Como pred slabimi štirimi leti odštel vsega 750 tisočakov. "To je bila neverjetna in nora noč. V tekmo smo vstopili zelo zagnani in kot vedno je bil naš cilj osvojiti tri točke. Rezultat je res izjemen, kljub temu pa moramo ostati na trdnih tleh," je po zgodovinskem slavju italijanskega malčka povedal kapetan.