Trener Porta po porazu udaril po slovenskih sodnikih: Opazi se, da nismo del petih najboljših lig

"Smo edina ekipa v četrtfinalu, ki ni del petih najmočnejših lig na svetu in to občutimo malce na takšnih tekmah," besede Conceicaa navajajo priTVI24. "To ni normalno. Azpilicueta je naredil morda celo deset prekrškov in ni bil kaznovan, prav tako mislim, da je bila enajstmetrovka nad Marego," je nadaljeval vidno ganjeni trener Porta."Bilo je kar nekaj očitnih situacij, ki me niso pustile najbolj zadovoljnega," je še tarnal Coneicaco po tekmi s Chelseajem. Tudi povratna tekma se bo igrala v Andaluziji, a tedaj bo v vlogi domačina Chelsea.

Domnevni prekršek nad Marego si lahko ogledate na 14.45.