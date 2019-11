Inter Lukakujeve gole potrebuje tudi na 'vročem' gostovanju v Dortmundu

V skupini F je po polovici skupinskega dela Lige prvakov v najboljšem položaju Barcelona (sedem točk), v boju za drugo mesto pa sta izenačeni zasedbi dortmundske Borussie in milanskega Interja (obe moštvi s po štirimi točkami). S tekmami 4. kroga se tekmovanje preveša v drugo polovico, na sporedu je povratni dvoboj nemškega in italijanskega moštva. V Milanu so z 2:0 slavili gostitelji in ujeli točkovni priključek z Borussio, kapetan črno-modrih Samir Handanović pa je na tej tekmi "zaprl" svoja vrata.

Inter je izgubil na zadnjih treh gostovanijih v Ligi prvakov, trener Antonio Conte se zaveda zahtevnosti tekme na vročem gostovanju: "To je dober izziv za nas, stimulacija za igralce. Vemo, da bo zelo težko in pokazati bomo morali več, kot na prvi tekmi, tudi zaradi atmosfere, ki nas čaka. Lukaku in Lautaro se vedno bolj vklapljata v naš koncept, za nas so napadalci osnova. Sta stara 26 in 22 let in imata še veliko prostora za napredek in da postaneta še boljša."