Razočarani Conte po porazu 'obračunal' s klubskim vodstvom: Ustavite me ...

Milanski Inter je na zahtevnem gostovanju v Dortmundu v okviru 4. kroga skupinskega dela lige prvakov izpustil iz rok izjemno priložnost, da bi si predčasno zagotovil nastop v osmini finala najelitnejšega nogometnega klubskega tekmovanja na svetu. Razplet dvoboja v drugem polčasu, potem ko je italijansko moštvo z zadetkoma Lautara Martineza in Matiasa Vecina odšlo na odmor s prednostjo 2:0, je tako razbesnel temperamentnega stratega Interja Antonia Conteja , da je ta le nekaj trenutkov po bolečem porazu obračunal s klubskim vodstvom kar pred TV kamerami. "Že v samem načrtovanju letošnje sezone so bile storjene nekatere kardinalne napake, zaradi katerih trpimo vsi, ki bi si želeli bolj konstantnih iger in posledično rezultatov. Zelo sem razočaran in prizadet, počutim se nemočnega in dovolj mi je vsega," je kar bruhalo iz ust nekdanjega italijanskega selektorja in trenerja največjega tekmeca Milančanov v Serie A Juventusa.

Vselej 'trobi' eno in isto, učinka pa ni

"Vseskozi poslušam pripombe, da bi se moral več smejati pred televizijskimi kamerami, a sam se soočam z istimi težavami od začetka sezone. Klubu kot celoti je potreben konstanten napredek, moramo iti korak za korakom, kar nekateri očitno ne razumejo najbolje," je Conte med vrsticami dal jasno vedeti, da ga določene stvari pošteno motijo in nadaljeval: "Ne sprašujte me o drugem polčasu (tekme z dortmundsko Borussijo, op. a.), ker se mi ga ne ljubi komentirati. V zadnjem obdobju slišim toliko izgovorov, da mi je postalo že slabo od njih. Upam, da je ta tekma marsikomu odprla oči, saj so meni nekatere stvari jasne že dalj časa. Da se razumemo, Interjevi nogometaši so vselej na 100-odstotkih ali celo kaj več svojih zmogljivosti in jasno mi je, da več od tega preprosto ne gre Ta poraz me zelo zelo boli, dela me nervozno, podobno kot naše nogometaše."



V zaključku dolgega govora pa je Conte 'udaril' še konkretneje: "Upam, da bo za spremembo kdaj prišel tudi direktor kluba pred TV kamere in pojasnil določene stvari. Ne zanima me januar ali februar, zanima me ta trenutek, kaj lahko storimo, da bomo še boljši in konkurenčnejši. Ko smo načrtovali to sezono, je bilo potrebno izpeljati nekatere zadeve precej bolje, kot so se na koncu. Dokazali smo, da smo zmožni igranja na najvišji ravni, a le takrat, ko smo vsi na 100 ali več odstotkih. Največja težava pa je, da imam preveč igralcev, ki so preobremenjeni. To ponavljam ves čas, učinka pa ni. Ustavite me, lepo prosim, da ne nadaljujem ..."