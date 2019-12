Conte: Če bomo mislili, da proti Barceloni ne bomo trpeli, bi bili norci

Na lestvici skupine F je Barcelona na prvem mestu z 11 točkami in brez skrbi, kar se tiče nadaljevanja sezone v Ligi prvakov. Katalonska zasedba je že v osmini finala, v boju za drugo mesto, ki še vodi v izločilne boje, sta ostala milanski Inter in dortmundska Borussia. Obe moštvi sta zbrali po sedem točk, kapetan Interja Samir Handanović in soigralci potrebujejo zmago, če želijo sami odločati o svoji usodi.

Barcelona je na stadionu Camp Nou na prvi medsebojni tekmi premagala Inter z 2:1, Milančani pa imajo možnost, da skupinski del končajo pred Borussio in se prvič po sezoni 2011/12 uvrstjo v izločilne boje. Zanimivo je dejstvo, da sta bili obe moštvi v isti skupini Lige prvakov že lani, tekma se je takrat na San Siru končala z remijem (1:1). Lažje delo bi tokrat morali Milančani vseeno imeti, saj v postavi ne bo Lea Messija, ključnega moža katalonske zasedbe, saj se je trener Ernesto Valverde odločil, da ga spočije. Vseeno modro-črne čaka zahtevna naloga, tudi trener Antonio Conte se dobro zaveda, da je tekmec sila nevaren.

"Če bomo za trenutek mislili, da ne bomo trpeli, ko imajo žogo v posesti, potem bi bili norci. Vendar ko bomo mi imeli žogo, jih bomo poizkušali spraviti v težave. So eno od štirih ali petih moštev, ki so že na začetku sezone v vlogi favorita za naslov Lige prvakov. Imajo zelo močno moštvo. Ker vedo, da so zanesljivo na prvem mestu v skupini, bodo lahko igrali brez pritiska, kar zna biti težava za nas," pravi Conte, ki se je spomnil tudi na prvo tekmo, na kateri so Milančani vodili, a nato izgubili.

"Minila sta dva meseca, v tem času smo počasi rasli, stvari so se spremenile. Skušali bomo uresničiti naš načrt, pritiskati na njih in poizkušati čim manj časa prebiti v naši obrambi. Ne gledamo čez ramo, kaj bo z Borussio. Igralcem sem rekel, naj se osredotočijo na našo tekmo, da naredimo svojo nalogo in ostalo bo potem že prišlo,"je prepričan Conte.

