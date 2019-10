Conte razočaran nad Skomino: Dvomljive odločitve so nas stale uspeha

Nogometaši italijanskega Interja so pod vodstvom novega trenerja Antonia Contejaodlično začeli novo sezono. V italijanskem državnem prvenstvu so v šestih krogih zabeležili prav toliko zmag, nekoliko se je Milančanom zalomilo le v prvem krogu Lige prvakov, ko so na domačem terenu proti praški Slavii vknjižili zgolj točko. Na Camp Nou so nerazzurri razumljivo prihajali polni optimizma, čeprav jim nogometna javnost ni pripisovala večjih možnosti za uspeh. Inter je po hitrem vodstvu, ko je že v tretji minuti zadel Lautaro Martinez, v prvem polčasu nanizal še dve izjemno lepi priložnosti, z glavo je bil najbližje cilju prav argentinski napadalec, a do spremembe rezultata ni prišlo. V drugem polčasu pa so aktualni španski prvaki stopili na plin in po dveh zadetkih Luisa Suareza prišli do treh točk.

tekma

Conte bentil nad Skomino

Sojenje na srečanju v katalonski prestolnici je Uefa zaupala slovenski četverici na čelu z Damirjem Skomino. Prav na račun slovenskega sodnika, ki mu je bilo v prejšnji sezoni zaupano deljenje pravice na finalnem dejanju najprestižnejšega klubskega tekmovanja, pa je imel po koncu tekme največ pripomniti Conte, ki je 43-letnemu Koprčanu očital pristranskost. "Težko je zbrati misli po takšni tekmi. Zaslužili smo si mnogo več, na žalost v prvem polčasu nismo izkoristili svojih priložnosti. Igrali smo proti izjemni ekipi in se ji odlično zoperstavili v prvem delu, nato je nivo naše igre nekoliko padel, poznala se je tudi utrujenost nekaterih posameznikov. Razočaran pa sem nad sojenjem. Vsem je jasno, da so bile nekatere situacije dosojene v korist domačih. Že od prvega sodnikovega žvižga smo imeli na klopi občutek, da sodnik vleče dvomljive poteze," je dejal Conte, ki nikoli ni veljal za trenerja, ki bi mu ostrejši komentarji tekme predstavljali tabu. "Skomina mi je celo dejal, da me bo izključil. Na majici imajo sodniki všito značko z napisom respect (spoštovanje), to pa je vse, kar sem od njega zahteval. Spoštovati morajo ekipo, ki pride na tako zahtevno gostovanje, si želi biti od svojega nasprotnika in to tudi pokaže. Spoštovanje mora biti vzajemno. Govorimo o sodniku, ki je sodil finale lige prvakov," se z neuspehom ni mogel sprijazniti Conte, ki ga v nedeljo čaka obračun proti svoji bivši ekipi. Na San Siro namreč prihaja Juventus.

postavi

Gazzetta: Skomina in njegova ekipa storili deset napak, Inter prikrajšan za enajstmetrovko

Nad sojenjem pa niso bili nezadovoljni zgolj v strokovnem štabu Interja, pri italijanskem časopisu Gazzetta dello Sport so napakam slovenske sodniške ekipe namenili obširnejši članek, našteli pa so kar deset situacij, kjer se je po njihovem mnenju slovenska sodniška četverica odločila v prid Barcelone. Skomina naj bi v šesti minuti z rumenim kartonom prehitro kaznoval Nicola Barello, za posredovanje, ki naj bi bilo veliko bolj grobo, pa je Antoine Griezmann tri minute kasneje prejel enako kazen. V 16. minuti je stranski sodnik Robert Vukan neupravičeno pomahal z zastavico, ko naj bi se v prepovedanem položaju znašel Martinez, pri Gazzetti pa so zapisali, da je imel slovenski sodnik srečo, da se akcija ni končala z zadetkom. Dvomljivi naj bi bili tudi posredovanji Gerarda Piqueja nad Barello in Clementa Lengleta nad Martinezom, ko bi lahko Skomina gostom dosodil prosti strel iz nevarne oddaljenosti. Največ razburjenja pa je pri milanskem časopisu sprožila odločitev Skomine, da se v 57. minuti ni odločil pokazati na belo točko, ko je Arthurv kazenskem prostoru podrl Stefana Sensija. Kar je sodu izbilo dno, je bilo dejstvo, da prekrška Brazilca nista opazila tako Nizozemec Danny Makkelie kot naš Slavko Vinčić, ki sta bila "zadolžena" za pomoč preko videotehnologije.