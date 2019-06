Bo Conte preporodil Inter in nizal trofeje kot pri Juventusu? 'Vem, da veliko pričakujejo od mene'

Italijanski trener je nazadnje vodil londonski Chelsea, po krajšem premoru pa se je odločil, da sprejme izziv v Serie A. Antonio Conte je z Juventusom kraljeval na klubski sceni, saj je osvojil trikrat zapored naslov državnega prvaka. Tako je 49-letni naslednik dosedanjega trenerja črno-modrih Luciana Spallettija znova v Italiji, pet let po tem, ko je zapustil Juve.

strelci

Inter, kjer je kapetan slovenski vratar Samir Handanović, že osem let ni osvojil nobene lovorike, nazadnje je pred osmimi leti dvignil pokal v pokalnem tekmovanju. Conte je 13 let vodil torinski klub, zato dobro pozna razmere v Serie A. "Normalno je, da človek dela za različne klube. Veselim se izziva in želim pripeljati Inter tja, kamor spada. Navijači veliko pričakujejo in so velik podpornik moštva. Čaka nas trdo delo. Treba bo delati, to je v mojem genskem zapisu. Lahko sprejmem, da imamo na začetku majhne možnosti za zmage, a to moramo spremeniti. Lahko zmagujemo, za nas ni meja," je optimističen Conte.