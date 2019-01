Costa že v Madridu, Ronaldo pred Atleticom na tek po puščavi

Ob vstopu v leto 2019 se lahko najboljši evropski klubi že počasi ogrevajo za začetek osmine finala Lige prvakov. Eden najodmevnejših parov bo Juventus ‒ Atletico Madrid, pri ekipi Jana Oblaka pa bodo do konca trepetali, ali bo nared nedavno operirani Diego Costa. Medtem se zdi, da je Cristiano Ronaldo že januarja v "top" formi ...

Ronaldo s partnerko med božičnimi prazniki. FOTO: Profimedia

Prvi strelec Juventusa in najboljši strelec v zgodovini Lige prvakov, Cristiano Ronaldo, je v novo leto vstopil v Združenih arabskih emiratih v najožjem družinskem krogu. Ronaldo želi po slovesu od madridskega Reala, s katerim je osvojil kar štiri naslove v Ligi prvakov, podoben podvig ponoviti v vrstah "stare dame", ki pa jo že na prvi stopnički izločilnih bojev čaka težka preizkušnja, gostitelj junijskega finala Atletico Madrid. CRISTIANO Ronaldo je bil z Realom večkrat usoden za ekipo Jana Oblaka in zanimivo bo videti, kdo bo imel tokrat več sreče in znanja v dvoboju moštev, ki ju druži zgodovinska neuspešnost v najelitnejšem evropskem tekmovanju, v katerem Atletico cenjenega pokala sploh še ni dvignil. Ronaldo je pred nadaljevanjem sezone očitno v vrhunski formi, prek Instagrama je s svojimi navijači delil tudi nočni tek po dubajski puščavi, pri katerem mu družbo delajo prijatelji in nadobudni sin Cristiano mlajši.

Costa začel rehabilitacijo v Madridu

Povsem drugačno je razpoloženje pri Atleticu, kjer mrzlično odštevajo ure in minute do tekem z Juventusom tudi zaradi poškodovanega napadalca Diega Coste. Za Brazilcem sicer ni nepozaben prvi del sezone, a gre za nogometaša, ki rdeče-belim v igri prinese veliko več kot le gole. Španski reprezentant in nekdanji član Brage, Celte, Albaceteja, Real Valladolida, Raya Vallecana ter Chelseaja je operativni poseg na problematičnem levem stopalu prestal v začetku decembra v rodni Braziliji, zdaj pa se je vrnil v Madrid, kjer ga čaka zaključni del rehabilitacije.

Za Costo (na fotografiji) ni najuspešnejša sezona v majici Atletica. FOTO: AP