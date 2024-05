Courtois se je uspešno vrnil na zelenico, Guerreiro izgubljen za Bayern

Španski nogometni velikan Real Madrid se z odlično popotnico pripravlja na povratno tekmo polfinala Lige prvakov proti Bayernu. Los Blancosi so z zmago proti Cadizu in ob porazu Barcelone 36. v zgodovini postali španski prvaki, hkrati pa se je po dolgotrajni odsotnosti na zelenice vrnil prvi vratar moštva Thibaut Courtois. Povsem drugače je v taboru njihovih nasprotnikov, saj je Bayern München že izgubil boj za domačo krono, v zadnjem krogu Bundeslige so Bavarci izgubili proti Stuttgartu, za povrh pa so ostali še brez portugalskega bočnega igralca Raphaela Guerreira, ki se je poškodoval.