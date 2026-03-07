Novo poglavje obračuna City - Real: Courtois galaktikom daje mirnost

Vse do 4. minute sodnikovega podaljška tekme se je zdelo, da se bosta moštvi razšli z remijem, nato pa je na sceno stopil kapetan galaktikov Federico Valverde. 27-letni Urugvajec, ki je zadel bolj srečno kot spretno, se je takole razveselil šele svojega drugega gola v tej sezoni La Lige.
Med boljšimi posamezniki pri sicer še vedno neprepričljivemu Realu je bil vratar Thibaut Courtois. Belgijec bo eno glavnih orožij Špancev tudi v obračunu osmine finala Lige prvakov proti Manchester Cityju.
