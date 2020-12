Coutinho: Poraz v Cadizu nas je 'zamoril', a gremo po prvo mesto skupine G

Coutinho je priznal, da je nogometaše Barcelone ligaški poraz v Cadizu (1:2) močno bolel. "Po porazu so nas prevzeli občutki frustracije, toda obenem imamo vsi močno željo, da spremenimo ta trenutek. Danes se počutim močnejšega in če pogledam našo ekipo, jo vidim kot zelo dobro in z željo po spremembi trenda," je obrazložil Coutihno. Barcelona ima sicer zelo dobro priložnost, da osvoji prvo mesto skupine G, saj brani dva gola prednosti pred Juventusom, tudi poraz ne bi bil nujno usoden, saj bi Katalonci, če bi zgubili z golom razlike ali z dvema (ob edinem možnem rezultatu 0:2) še vedno zasedli prvo mesto v skupini G.

Zdi pa se, da Barcelona v Ligi prvakov za zdaj deluje bistveno bolje (pet tekem – pet visokih zmag, gol razlika 16:2), bolj motivirano kot v domačem prvenstvu, kjer ji nikakor ne steče. Če se je po treh zaporednih visokih zmagah že zdelo, da je forma blaugrane, ki je vmes dokazala, da lahko zmaguje tudi brez Lionela Messija, v vzponu, pa je vse skupaj presekal zadnji poraz v Cadizu. A vendarle velja opozoriti, da Cadiz ni 'leva' ekipa, pač pa je v tej sezoni španskega prvenstva sila uspešen in trenutno drži peto mesto.

"Barcelona je v nekem procesu remodeliranja in potrebuje čas. Prišlo je do nekaj zamenjav trenerjev in odšli so pomembni nogometaši. Treba je imeti potrpljenje. Medtem pa se nogometaši trudimo, kolikor se le da, da bi vse skupaj funkcioniralo,"je opozoril Coutinho, potem ko se je trener Ronald Koeman znova znašel na udaru kritik, saj za vodilnim Atletico Madridom Barca v španski La ligi zaostaja že za visokih 12 točk.