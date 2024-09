Črne napovedi so se uresničile: Ter Stegen 'out' osem mesecev

OGLAS

"Marc-Andre Ter Stegen bi lahko bil odsoten do osem mesecev," je zapisal Mundo Deportivo. Začetni pregledi naj bi pokazali na poškodbo tetive pogačice, "in če bo raztrganina potrjena, bo odsoten celotno sezono," so zapisali. Na naslovnici je katalonski časopis zapisal: "Bolečina in slava" glede na zmago s 5:1 proti Villarrealu na eni strani in resno poškodbo Ter Stegna na drugi.

Uradnih informacij o poškodbi Ter Stegna sicer še ni, pričakovati je izjavo Barcelone. Tudi El País je pisal o poškodbi tetive pogačice – kolenske vezi. To so pokazale prve preiskave v bolnišnici Vithas Castellon. "Lahko bi bil odsoten najmanj osem mesecev," so zapisali pri Sportu. Nemški vratar, ki za Barcelono igra od poletja 2014 in je šele pred kratkim napredoval v novo številko 1 v reprezentanci, je bil malo pred polčasom vpleten v obrambno akcijo po kotu nasprotnika. Pristal je na desnem kolenu in padel naravnost na tla.

Nekaj ur po poškodbi je El Chiringuito TV objavil video na omrežju X, ki prikazuje ter Stegna, ko zapušča bolnišnico. V invalidskem vozičku ga potisnejo do črnega kombija. S pomočjo več ljudi se nato usede v avto na bolnišničnem podzemnem parkirišču. Kapetana Barce so morali pred tem z igrišča odnesti na nosilih. "Moramo počakati. To bo resna poškodba. To ste lahko videli takoj, ko je ležal na igrišču," je dejal trener Barcelone Hansi Flick. Ob polčasu so si nogometaši dejali: "Zdaj igramo za Marca."

