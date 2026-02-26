Črnogorec ponosen na brazgotino, vredno 11 milijonov evrov

Atalanta je že na začetku povratnega obračuna povedla, saj je Gianluca Scamacca zabil v peti minuti igre. V 45. minuti je sledil zadetek Davida Zappacoste za vodstvo 2:0 in izenačenje skupnega izida. Sledil je napet drugi polčas. Mario Pašalić je vodstvo Atalante v 57. minuti povišal na 3:0. A tekma še ni bila odločena.

Borussia je prek Karima Adeyemija v 75. minuti zaostanek znižala na 3:1 in znova izenačila skupni izid. Vse je kazalo na odločitev šele po podaljških, nato pa si je vratar Nemcev Gregor Kobel v četrti minuti sodnikovega dodatka privoščil veliko napako. Žogo je podal nasprotniku, Pašalić je poskušal zaposliti soigralca Nikolo Krstovića v kazenskem prostoru nasprotnikov, Črnogorec je žogo napadel z glavo, branilec Borussije Ramy Bensebaini pa je v želji, da z nogo odbije žogo, nasprotnika udaril v glavo z nogo.

Krstović je obležal s krvavim obrazom in veliko brazgotino na obrazu. Sledila je pomoč zdravniške službe, ki ga je povila, drugi rumeni karton za Bensebainija, rdeča kartona za rezerviste Giorgia Scalvinija in Nica Schlotterbecka, na koncu pa je Lazar Samardžić suvereno premagal Kobla in poskrbel za delirij na tribunah stadiona v Bergamu.