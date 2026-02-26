Črnogorec ponosen na brazgotino, vredno 11 milijonov evrov

Atalanta je že na začetku povratnega obračuna povedla, saj je Gianluca Scamacca zabil v peti minuti igre. V 45. minuti je sledil zadetek Davida Zappacoste za vodstvo 2:0 in izenačenje skupnega izida. Sledil je napet drugi polčas. Mario Pašalić je vodstvo Atalante v 57. minuti povišal na 3:0. A tekma še ni bila odločena.
Borussia je prek Karima Adeyemija v 75. minuti zaostanek znižala na 3:1 in znova izenačila skupni izid. Vse je kazalo na odločitev šele po podaljških, nato pa si je vratar Nemcev Gregor Kobel v četrti minuti sodnikovega dodatka privoščil veliko napako. Žogo je podal nasprotniku, Pašalić je poskušal zaposliti soigralca Nikolo Krstovića v kazenskem prostoru nasprotnikov, Črnogorec je žogo napadel z glavo, branilec Borussije Ramy Bensebaini pa je v želji, da z nogo odbije žogo, nasprotnika udaril v glavo z nogo.
Krstović je obležal s krvavim obrazom in veliko brazgotino na obrazu. Sledila je pomoč zdravniške službe, ki ga je povila, drugi rumeni karton za Bensebainija, rdeča kartona za rezerviste Giorgia Scalvinija in Nica Schlotterbecka, na koncu pa je Lazar Samardžić suvereno premagal Kobla in poskrbel za delirij na tribunah stadiona v Bergamu.
Gregor Kobel je švicarski nogometni vratar, ki trenutno igra za nemški klub Borussia Dortmund. Svojo kariero je začel v mladinskih vrstah drugoligaša FC Wil, nato pa igral za Hoffenheim, Stuttgart in Union Berlin, preden se je leta 2020 pridružil Dortmundu.
Nikola Krstović je črnogorski nogometni napadalec, ki igra za italijanski klub Atalanta. Svojo kariero je začel v rodni Črni Gori pri OFK Titograd, nato pa igral za srbski DAC Dunajska Streda in Lecce, kamor je prestopil leta 2023, lani pa je prestopil v Atalanto, za katero je do zdaj na 22 tekmah zabil 7 golov.
Ramy Bensebaini je alžirski nogometni reprezentant, ki igra na položaju levega bočnega branilca. Po igranju za belgijski klub KRC Genk in francoski Stade Rennais, se je leta 2023 pridružil nemškemu klubu Borussia Dortmund.
Lazar Samardžić je srbski nogometni reprezentant, ki igra na položaju ofenzivnega vezista za italijanski klub Atalanta. Svojo kariero je začel v mladinskih vrstah Hertha BSC, nato pa igral za RB Leipzig, preden je leta 2020 prestopil v Udinese. Nato je leta 2024 prestopil v Atalanto.
