Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Liga prvakov

Črnogorec ponosen na brazgotino, vredno 11 milijonov evrov

Bergamo, 26. 02. 2026 10.14 pred 50 minutami 1 min branja 4

Avtor:
M.D.
Nikola Krstović

Atalanti je na povratnem obračunu play-offa za osmino finala Lige prvakov uspel veliki preobrat. Po prvem obračunu v Dortmundu so proti tamkajšnji Borussiji zaostajali z 2:0, nato pa je v Bergamu sledila prava drama in zadetek v 98. minuti za napredovanje edinega italijanskega predstavnika v izločilnih dvobojih.

Atalanta je že na začetku povratnega obračuna povedla, saj je Gianluca Scamacca zabil v peti minuti igre. V 45. minuti je sledil zadetek Davida Zappacoste za vodstvo 2:0 in izenačenje skupnega izida. Sledil je napet drugi polčas. Mario Pašalić je vodstvo Atalante v 57. minuti povišal na 3:0. A tekma še ni bila odločena.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Borussia je prek Karima Adeyemija v 75. minuti zaostanek znižala na 3:1 in znova izenačila skupni izid. Vse je kazalo na odločitev šele po podaljških, nato pa si je vratar Nemcev Gregor Kobel v četrti minuti sodnikovega dodatka privoščil veliko napako. Žogo je podal nasprotniku, Pašalić je poskušal zaposliti soigralca Nikolo Krstovića v kazenskem prostoru nasprotnikov, Črnogorec je žogo napadel z glavo, branilec Borussije Ramy Bensebaini pa je v želji, da z nogo odbije žogo, nasprotnika udaril v glavo z nogo.

Preberi še Nacistični pozdrav navijača takoj kaznovan: 'Ne smemo biti tako neumni'

Krstović je obležal s krvavim obrazom in veliko brazgotino na obrazu. Sledila je pomoč zdravniške službe, ki ga je povila, drugi rumeni karton za Bensebainija, rdeča kartona za rezerviste Giorgia Scalvinija in Nica Schlotterbecka, na koncu pa je Lazar Samardžić suvereno premagal Kobla in poskrbel za delirij na tribunah stadiona v Bergamu.

Razlagalnik

Gregor Kobel je švicarski nogometni vratar, ki trenutno igra za nemški klub Borussia Dortmund. Svojo kariero je začel v mladinskih vrstah drugoligaša FC Wil, nato pa igral za Hoffenheim, Stuttgart in Union Berlin, preden se je leta 2020 pridružil Dortmundu.

Nikola Krstović je črnogorski nogometni napadalec, ki igra za italijanski klub Atalanta. Svojo kariero je začel v rodni Črni Gori pri OFK Titograd, nato pa igral za srbski DAC Dunajska Streda in Lecce, kamor je prestopil leta 2023, lani pa je prestopil v Atalanto, za katero je do zdaj na 22 tekmah zabil 7 golov.

Ramy Bensebaini je alžirski nogometni reprezentant, ki igra na položaju levega bočnega branilca. Po igranju za belgijski klub KRC Genk in francoski Stade Rennais, se je leta 2023 pridružil nemškemu klubu Borussia Dortmund.

Lazar Samardžić je srbski nogometni reprezentant, ki igra na položaju ofenzivnega vezista za italijanski klub Atalanta. Svojo kariero je začel v mladinskih vrstah Hertha BSC, nato pa igral za RB Leipzig, preden je leta 2020 prestopil v Udinese. Nato je leta 2024 prestopil v Atalanto.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
atalanta liga prvakov Nikola Krstović borussia dortmund

Nacistični pozdrav navijača takoj kaznovan: 'Ne smemo biti tako neumni'

KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Joe70
26. 02. 2026 12.41
Kaj vse dela SDS, da bi zmagala na volitvah, boge živali.
Odgovori
0 0
ptuj.si
26. 02. 2026 12.21
Kaj vse dela Svoboda, da bi zmagali na volitvah, boge živali.
Odgovori
-1
2 3
NIKI 2
26. 02. 2026 12.41
Povprašaj Janezov podmladek mogoče je imel prste zraven.Enako kod oni v Velenju ko je ukradel Jožetovo glavo.
Odgovori
0 0
pravi
26. 02. 2026 12.44
kretenči-či, tole bi prej svoboda naredila, zato da bi naredijo medijsko senzacijo. S-D-S in drugi niso tako nizko.. poglej svobodine parlamentarke in njihovo obnašanje. Žal 'gnoj' od ljudi, še za S. Korejo prenizko.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Zakaj so današnje mame bolj izčrpane kot generacije pred njimi? Psihologi razkrivajo razloge
Kako nosečnost dolgoročno vpliva na žensko telo? Strokovnjaki razkrivajo manj znane spremembe
Kako nosečnost dolgoročno vpliva na žensko telo? Strokovnjaki razkrivajo manj znane spremembe
6 učinkovitih rešitev, ki res delujejo v borbi proti zaslonom
6 učinkovitih rešitev, ki res delujejo v borbi proti zaslonom
Skoraj devet mesecev ni vedela, da je noseča
Skoraj devet mesecev ni vedela, da je noseča
zadovoljna
Portal
Tako lepa je partnerka simpatičnega Gregorja iz Kmetije
Dnevni horoskop: Raki so obdani z ljubeznijo, ribe čaka naporen dan
Dnevni horoskop: Raki so obdani z ljubeznijo, ribe čaka naporen dan
4 znamenja, ki bodo občutila vpliv prvega retrogradnega Merkurja letos
4 znamenja, ki bodo občutila vpliv prvega retrogradnega Merkurja letos
Pozabite na klasične kavbojke, prevladoval bo poseben vzorec
Pozabite na klasične kavbojke, prevladoval bo poseben vzorec
vizita
Portal
Kaj pomeni tiha srčna bolezen
Incident na filmskih nagradah razkril, kako malo razumemo to nevrološko motnjo
Incident na filmskih nagradah razkril, kako malo razumemo to nevrološko motnjo
Zakaj možgani v stresu iščejo nezdravo hrano
Zakaj možgani v stresu iščejo nezdravo hrano
Psihološki vidik alergij: kako čustva in stres vplivajo na alergijske reakcije
Psihološki vidik alergij: kako čustva in stres vplivajo na alergijske reakcije
cekin
Portal
Kako zaslužiti 4000 evrov z 22 milijoni ogledov?
Nič več varčevanja v nogavicah. Kaj morate vedeti o INR?
Nič več varčevanja v nogavicah. Kaj morate vedeti o INR?
S 3 dnevi dopusta do 9 dni počitnic: prvomajski koledar 2026 ponuja izjemno priložnost
S 3 dnevi dopusta do 9 dni počitnic: prvomajski koledar 2026 ponuja izjemno priložnost
Izredna uskladitev pokojnin 2026: bo sprejeta?
Izredna uskladitev pokojnin 2026: bo sprejeta?
moskisvet
Portal
Med sprehodom je ustavila promet in dvignila temperaturo
Aplikacije že leta uporabljajo psihološko manipulacijo. Jo prepoznate?
Aplikacije že leta uporabljajo psihološko manipulacijo. Jo prepoznate?
Cesta smrti v Boliviji: zakaj velja za najnevarnejšo cesto na svetu
Cesta smrti v Boliviji: zakaj velja za najnevarnejšo cesto na svetu
Resnična zgodba o bitki za življenje v globinah
Resnična zgodba o bitki za življenje v globinah
dominvrt
Portal
S tem nikar ne hranite mačk
Sladki krompir lahko vzgojite tudi doma
Sladki krompir lahko vzgojite tudi doma
Praktični triki, s katerimi bo vaš dom videti večji
Praktični triki, s katerimi bo vaš dom videti večji
Zato morate imeti doma taščin jezik
Zato morate imeti doma taščin jezik
okusno
Portal
Kako zmehčati goveje zrezke? Preizkušene metode za popoln rezultat
Hitra jed, ki jo imamo vsi radi in jo pripravimo, ko imamo prazen hladilnik
Hitra jed, ki jo imamo vsi radi in jo pripravimo, ko imamo prazen hladilnik
Zajtrk ni nujno zapleten in ti recepti so dokaz za to
Zajtrk ni nujno zapleten in ti recepti so dokaz za to
Torta, o kateri bodo vsi govorili
Torta, o kateri bodo vsi govorili
voyo
Portal
Kmetija
Starec in pištola
Starec in pištola
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Ježek Sonic 2
Ježek Sonic 2
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1543