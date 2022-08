Crvena zvezda do visoke zmage, poraz Gorenca Stankovića in Horvata

Končane so vse prve tekme 3. kola kvalifikacij za Uefino Ligo prvakov, razpored je ponudil sredinih pet tekem. Kar se tiče slovenskih igralcev, sta morala Jon Gorenc Stanković in Tomi Horvat morala priznati poraz Sturma (1:0) na gostovanju pri kijevskemu Dinamu. Dve tekmi sta se končali z visoko zmago 5:0, to je uspelo norveškemu moštvu Bodö/Glimt in srbski Crveni zvezdi.

Nogometaši Sturma se merijo s kijevskim Dinamom, ki je tekmo gostil v poljskem Lodzu. Avstrijska zasedba je morala priznati poraz z 1:0, edini gol je dosegel Oleksandr Karavajev. Slovenska nogometaša Jon Gorenc Stanković in Tomi Horvat sta igrala celo tekmo za Sturm. Povratna tekma bo naslednji torek v Gradcu, boljši iz tega dvoboja se bo v zadnjem krogu v boju za Ligo prvakov pomeril z zmagovalcem para Benfica - Midtjylland. Z remijem sta se na prvi tekmi razšla tudi Qarabag in Ferencvaros (1:1), na treh tekmah pa so gostitelji dosegli visoke zmage in si priigrali praktično neulovljivo prednost pred povratnimi tekmami. Tako je Maccabi Haifa s 4:0 premagala Apollon iz Limassola, na dveh tekmah pa sta morala vratarja po petkrat v mrežo po žogo. Beograjska Crvena zvezda je armensko moštvo Pjunik Erevan odpravilo s 5:0, enak izid je bil na tekmi Bodö/Glimt - Žalgiris, norveški prvak je napolnil mrežo tekmeca. V Beogradu je "hat trick" dosegel Bukari, po en gol sta prispevala Kangwa in Mitrović, rdeče-beli pa so tekmo končali z igralcem manj, saj je Rodić ob koncu tekme dobil rdeči karton. Izidi sredinih tekem 3. kroga kvalifikacij za LP:

Bodö/Glimt - Žalgiris 5:0 (2:0) Qarabag - Ferencvaros 1:1 (1:1) Maccabi Haifa - Apollon Limassol 4:0 (1:0) Dinamo Kijev - Sturm Gradec 1:0 (1:0) Crvena zvezda - Pjunik Erevan 5:0 (3:0)