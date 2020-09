Crvena zvezda in Dinamo ostala brez možnosti za Ligo prvakov

Potem ko se je v torek v zadnji krog kvalifikacij Lige prvakov prebil Benjamin Verbičs kijevskim Dinamom, ki je z 2:0 izločil Alkmaar, se mu je danes v zadnjem predkrogu pridružil še Miha Blažič. Ta je v 3. krogu s Ferencvarosom z 2:1 izločil zagrebški Dinamo. Blažič je tako kot na drugi strani Petar Stojanović igral celo tekmo. Povedli so Madžari prek Gergöja Lovrencsicsa v drugi minuti, Zagrebčani so izenačili v 23. minuti po avtogolu Myrta Uzunija, slednji pa je prispeval tudi zmagoviti zadetek v 65. minuti. Že v torek je bil neuspešen Dejan Petrović, ki je z dunajskim Rapidom izpadel proti Gentu z 1:2.

Od upov za preboj v skupinski del Lige prvakov so ostali tudi nogometaši Crvene zvezde. Po rednem delu tekme je bil izid 1:1, Ciprčani pa so napredovali po izvajanju enajstmetrovk (4:2). Pri Beograjčanih sta bila neuspešna Miloš Degenekin Diego Falcinelli, brazilski vratar Fabiano v vrstah Omonije jima je ubranil strela. Ferencvaroš in Omonia sta se tako uvrstila v "play off" Lige prvakov, Dinamo in Crvena zvezda pa se selita v odločilni krog kvalifikacij Lige Evropa.