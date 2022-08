Crvena zvezda je že zatresla vratnico, 0:0*

Beograjska Crvena zvezda bo pred svojimi navijači lovila zaostanek gola na svojem domačem terenu. V Haifi so rdeče-beli izgubili za gol (3:2), čeprav so celo vodili z 2:1, a so se domači pobrali in si priigrali zmago. Njihova prednost bodo glasni navijači, na razprodanem stadionu Rajka Mitića oziroma legendarni Marakani bo več kot 50 tisoč navijačev.

Crvena zvezda je tekmo razumljivo začela bolj odločno. Čeprav si v prvih petih minutah domači igralci niso priigrali omembe vredne priložnosti, so gostom poslali jasno sporočilo, da poln stadion ne bo videl lahke predaje srbskih predstavnikov v kvalifikacijah za Ligo prvakov. Izraelcem so isto sporočilo poslali tudi navijači, saj so že znotraj prvih desetih minut sodnika Anthonyja Taylorja prisilili v daljšo pavzo zaradi pirotehničnih sredstev, ki so ustvarila znano megleno zaveso na igrišču.

Sledil je prvi nevaren strel domačih. Osman Bukari je podal Guelorju Kangi, ki je z roba kazenskega prostora zatresel vratnico gostujočega vratarja Joshue Cohena. Priložnost ni napovedala daljšega obdobja pritiska domačih. Bolj blede minute sicer borbene in disciplinirane igre je šele v 21. minuti prekinil Din David, ki je s strelom preko vrat zbudil domačega vratarja Milana Brojana.