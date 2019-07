Kvalifikacije za LP: Crvena zvezda preskočila Litovce

Beograjska Crvena zvezda je na prvi tekmi predkroga Lige prvakov z litovsko ekipo Saduva Marijampole zgolj remizirala (0:0). Drugače je bilo pred domačimi gledalci, ko so rdeče-beli zmagali z 2:1 in se uvrstili v naslednji krog. Precej smole je imel makedonski prvak Škendija za katerega nastopa Agim Ibraimi. Makedonci so dobili prvo tekmo v Estoniji (1:0), na povratni pa gol za poraz in izpad prejeli v zadnji minuti (1:2).

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Rdeče beli na gostovanju v Litvi niso blesteli. Povsem drugače je bilo na povratni tekmi pred svojimi gledalci. FOTO: AP Izidi, Liga prvakov, 1. krog kvalifikacij, povratne tekme:

Škendija Tetovo (Mak) - Nomme Kalju (Est) 1:2(0:1) / 1:0*

Ibraimi 60./11m; Ugge 6., Lillu 90.



Saburtalo Tbilisi (Gru) - Šerif Tiraspol (Mol) 1:3(0:3) / 0:3*

Rolović 59.; Latifi 3., Margvelashvili 8./ag, Tambe 11.

RK: Matej Palčič (Šerif) 73.



Valetta (Mal) - F91 Dudelange (Luk) 1:1 (1:0) /2:2*

Fontanella 35.; Pokar 59.



HB Torshavn (Fer) - HJK Helsinki (Fin) 2:2 (1:0) /0:3*

Pingel 11., Andersen 56.; Riski 60., 77.



Crvena zvezda Beograd (Srb) - Saduva Marijampole (Lit) 2:1 (2:0) /0:0*

Boakye 4., Marin 29.; Topčegić 90.



KF Feronikeli (Kos) - TNS (Wal) 0:1 /2:3*

Ebbe 67.