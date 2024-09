Benfica skoraj vse opravila v prvem delu, Zvezda se je prepozno zbudila

Beogradu so Portugalci že v prvem polčasu prišli do lepe prednosti, ko sta v deveti in 29. minuti zadela Turka Kerem Aktürkoglu in Orkun Kökcü. V 86. minuti je tudi po kreaciji Timija Maxa Elšnika upanje Beograjčanom vzbudil upanje Milson z golom za 1:2. Domača zasedba, pri kateri Vanja Drkušić ni igral, je ob koncu močno pritiskala, a ji ni uspelo priti do izenačujočega zadetka, medtem pa so tudi še Portugalci zadeli okvir vrat.

Zanesljivo zmago je vpisal Bayer Leverkusen, ki je pri Feyenoordu slavil s 4:0. Florian Wirtz je že v prvem polčasu dosegel dva gola, enega je dodal Alejandro Grimaldo, avtogol pa je zabil Timon Wellenereuther.

Izidi, Liga prvakov, 1. krog:

Feyenoord Rotterdam - Bayer Leverkusen 0:4 (0:3)

Wirtz 5., 30., Grimaldo 36., Wellenereuther 54/ag.

Crvena zvezda - Benfica 1:2 (0:2)

Milson 86.; Aktürkoglu 9., Kökcü 30.

Monaco - Barcelona

Atalanta - Arsenal

Stade Brest - Sturm

Atletico Madrid - Leipzig