CSKA še drugič na kolena spravil prvake, na Bernabeuu blamaža Reala

Real je na domačem stadionu Santiago Bernabeu tekmo odprl bolje kot CSKA. Najprej je z leve strani po lepem preigravanju sprožil Junior Vinicius, ki je prvič tekmo Lige prvakov začel v začetni enajsterici, a se je z obrambo izkazal gostujoči vratar Igor Akinfejev, nato pa je še v isti, 24. minuti tekme okvir vrat zadel Marco Asensio. Ta je s plasiranim strelom z levico zadel stičišče vratnice in prečke. Drugi del prvega polčasa je pripadel gostom iz Moskve, ki so znova razkrili slabosti Realove zadnje linije. Najprej jeFjodor Čalov z individualnim preigravanjem in natančnim strelom povedel Ruse v vodstvo z 1:0, dobrih pet minut pa je najprej obrambo osmešil Mario Fernandes, delo pa je dokončal Georgi Ščenikov, ki je odbitek pospravil v nebranjen del mreže.

Real je v drugem polčasu pritisnil, a znova bil preveč medel pri zaključkih. Tako je edino res nevarno akcijo zakockal Isco, ki se je odločil za preigravanje, tako da so ga ruski branilci pravočasno ujeli. Kdor ne da dobi: tako je vodstvo Rusov na 3:0 povišal Arnor Sigurdsson. Tega je s podajo lepo zaposlil Nikola Vlašić, 19-letni Islandec pa se je izkazal z natančnim strelom z roba kazenskega prostora in postavil končni izid na Santiagu Bernabeuu. Ta se je dodobra izpraznil še pred koncem (za Real sicer nepomembne) tekme, vseeno pa smo na koncu lahko slišali kar nekaj žvižgov. To je bil sicer prvi poraz Reala v skupinskem delu Lige prvakov po letu 2009. Poraz z 0:3 pa je bil tudi najvišji domači poraz v evropskih tekmovanjih. "Žvižgi niso všeč nikomur, toda nismo igrali dobro in to moramo sprejeti," je po tekmi razlagal strateg Reala Santiago Solari.

Izidi:

Real Madrid - CSKA Moskva 0:3(0:2)

Čalov 37., Ščenikov 43., Sigurdsson 73.

Jaka Bijol (CSKA) je obsedel na klopi

Viktoria Plzen - AS Roma2:1 (0:0)

Kovarik 62., Chory 72.; Under 68.

Lestvica skupine G