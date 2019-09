Cuadrado: Škoda za zapravljeno priložnost, bili smo bližje zmagi

"Škoda za zapravljeno priložnost, saj smo bili po mojem mnenju bližje zmagi kot Atletico. Tudi Madridčani so odigrali zelo dobro tekmo, toda če kdo mora obžalovati izgubljeni točki, je to Juventus," je po remiju na stadionu Wanda Metropolitano dejal 31-letni kolumbijski reprezentant na začasnem delu v Torinu Juan Cuadrado, ki se zaveda, da četa Maurizia Sarrija potrebuje več stabilnosti v obrambi.



"Zelo atipično za nas je, da na začetku sezone ne delujemo zanesljivo v obrambi. Ampak to je zadeva, ki se tiče celotnega moštva, saj se vsi branimo in prav tako vsi napadamo. Če primerjam gostovanje v Madridu z uvodnimi obračuni v italijanskem prvenstvu, je viden napredek v igri. Potrebno je poudariti, da imamo kar nekaj novih obrazov v moštvu, nov je tudi trener, tako da bomo potrebovali še nekaj časa, da se bolje uigramo. Toda ne skrbi me za to ekipo, saj premoremo preveč kakovosti, da se borimo za lovorike v vseh tekmovanjih, v katerih nastopamo," Cuadrado optimistično zre v nadaljevanje sezone, v kateri imajo 'Bianconeri' začrtane najvišje cilje.