Čudež v Madridu: Gareth Bale prvič po šestih letih na skupni večerji s soigralci

Od vsega dogajanja v Madridu že pregovorno 'odmaknjeni' Gareth Bale, ki se v vseh teh letih ni naučil španskega jezika, je končno naredil to, kar so delodajalci in navijači od njega ves čas pričakovali - da se pokaže v javnosti skupaj s svojimi soigralci. Zgodilo se je prvič po šestih letih in pol in to v obdobju, ko mu pri Realu nič ne gre od nog, ko mu navijači žvižgajo, mediji pa veselo razpenjajo ...

Gareth Bale s soigralci iz reprezentance in zastavo. Gareth Bale je, kot trdijo madridski mediji, prvič nakazal, da je član Realovedružine tudi izven nogometnih igrišč. Valižan je klubu, ki ga je naredil kot prvega nogometaša za 100 milijonov evrov, pokazal malo spoštovanja tudi izven nogometnih terenov, ko se je udeležil tradicionalne skupne večerje igralcev in strokovnega vodstva. "Čudež v Madridu! Gareth Bale je bil na skupni božični večerji s soigralci in glede na videno se je imel prav "fajn"," "navihano" piše doBalea vselej kritična madridska Marca, ki je ekskluzivno objavila slike z večerje, kjer je na posnetku med objetimi igralci tudi 30-letni Valižan, ki mu navijači v zadnjem času vse bolj žvižgajo (madridski) mediji pa ga pridno razpenjajo. "Večerja, poklon, čudež. V tem vrstnem redu," se na naslovnici šali Marca, ki napeljuje na znani Baleov slogan, kjer Real na njegovi lestvici pomembnosti zavzema (šele) tretje mesto, pred njim pa sta valižanska reprezentanca in tudi golf. "Soigralci so mu malo za šalo, malo za res, poklonili tudi golf palico. Bale je posrečeno odreagiral in se zahvalil za darilo," nadaljuje Marca, ki zaključuje, da je glavni krivec, da je nastala "gasilska" fotografija z božične večerje kapetan Sergio Ramos, ki je želel na vsak način pokazati širnemu svetu, kako Gareth Bale izgleda v civilu ...