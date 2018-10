Čustveno srečanje CR7 in Sira Alexa: 'Veliko si me naučil, lepo, da si v redu'

Zraven jeCristiano Ronaldopripisal: "Velik trener in še pomembneje čudovit človek. Naučil me je tako veliko stvari na in izven igrišča. Lepo je videti, da si v dobri formi, Šef."

Ronaldo se na tekmi proti nekdanji ekipi sicer ni vpisal med strelce (na prvi gol v Ligi prvakov v dresu Juventusa Portugalec še čaka), potem ko se je z obrambami večkrat izkazal domači vratar David de Gea. Je pa navduševal po obračunu, potem ko je posnel selfie z navijačem, ki je vdrl na zelenico, nato pa objavil še fotografijo sSirom Alexom Fergusonom.