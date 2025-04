'Da je Đoković takšen navijač Reala, pa res nismo vedeli'

Drugouvrščeni Madridčani so v zadnji tekmi kroga španskega prvenstva gostili četrti Athletic iz Bilbaa. Domači so imeli terensko premoč skozi celotno tekmo, si priigrali več priložnost, a so morali vse do konca čakati na tri točke. Dvoboj je šele v tretji minuti sodniškega dodatka v drugem polčasu s pravim projektilom z voleja odločil Federico Valverde .

"Srb se te dni mudi v Madridu, kjer se pripravlja na masters. Prost večer je prišel kot nalašč za ogled tekme Reala. Đoković je v loži skupaj s prijatelji in delom družine ves čas na trnih spremljal in upal, da bo Real slavil. Vsaj tako je bilo moč razbrati po njegovh reakcijah. Če so bili pred tem še dvomi, za koga navija, pa je njegova reakcija ob zadetku Valverdeja "viralna" in govori več kot tisoč besed. Zares nismo vedeli, da je Srb takšen privrženec Reala," malce začudeno "sporoča" madridski AS, ki še dodaja, da legendarni Srb lovi jubilejno stoto zmago na turnirjih.