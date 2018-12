'Dali smo žogo Messiju in čakali kaj bo sčaral'

Španski vezist, ki že nekaj sezon uspešno igra za Bayern , je o 31-letnemu Argentincu govoril milo rečeno z izbranimi besedami. "Leo? On je najboljši na svetu. Tu zame ni nobenega dvoma. Sedaj ko sem že nekaj let stran od Barcelone in nisem več del katalonske slačilnice lahko še bolj brez dlake na jeziku govorim o Leu. V nasprotnem primeru bi mnogi rekli, da ga hvalim le zato, ker sva soigralca," je z nasmehom na ustih hvalil Messija Alcantara , ki je na podvprašanje, kaj pa Diego Maradona in Pele , odgovoril "kot iz topa". Sta ona pred Messijem ? "Mnogi mi ves čas dopovedujejo, govorim o tistih, ki so bili sodobniki Maradone in Peleja, ali pa so spremljali njune predstave, da sta pač onadva najboljša na svetu. Da gre tu zgolj za mnenje in okus posameznika, kdo je zanj najboljši na svetu. Zame dileme ni, Leo je daleč pred vsemi," nadaljuje bavarski vezist, ki je komentiral tudi besede Peleja, da pač Messi ne more biti najboljši, ker ima le eno nogo.

"Če vse to počne zgolj z eno nogo, kaj bi šele bilo, če bi uporabljal obe. Očitno je povsem dovolj že to, da je izraziti levičar. Šalo na stran, v času ko sva bila soigralca sem dodobra spoznal, da je tudi z desno "ubijalski". On ima vse. Spomnim se, da so bile tekme in to zahtevne in izenačene tekme proti odličnim nasprotnikom, govorim o polfinalu Lige prvakov ali tekmah z Realom, ko smo žogo preprosto dali Messiju in čakali, kaj bo sčaral," je Bildu še dodal 27-letni Alcantara, ki verjame, da Bayernše ni rekel zadnje v Bundesligi, sploh pa ima velike ambicije v Ligi prvakov. "Tudi Borussia bo prišla v črno luknjo slabših rezultatov. V to sem prepričan. Zaostanek je občuten, a ne neulovljiv. Verjamem, da lahko pridemo ob koncu sezone prvi skozi cilj. Bayern se bo boril do konca." V Ligi prvakov utegne biti bavarsko delo še mnogo bolj zahtevno. Že na prvi stopnici izločilnih bojev serijske nemške prvake čaka lanskoletni finalist Liverpool. "Odlični so. Zasluženo vodijo na Otoku in zasluženo so bili lani v finalu. Toda mi smo Bayern. Nikogar se ne bojimo in tudi pred redsi ne bomo slekli hlač. Pričakujem izenačen dvoboj in naše napredovanje. Resda nas Jürgen Klopp pozna, toda v modernem nogometu tako ali tako ni več skrivnosti."