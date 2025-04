Dan, ko je Mourinho v Barceloni parkiral avtobus

A Inter je imel pripravljen odgovor. Wesley Sneijder , Maicon in Diego Milito so med 30. in 61. minuto poskrbeli za popoln preobrat in odlično izhodišče črno-modrih pred povratnim srečanjem v katalonski prestolnici.

Nogometaše je ob prihodu na igrišče pričakala koreografija čez celoten stadion v barvah katalonske zastave in napis "remuntada" (preobrat po katalonsko, op. a.). "Mislim, da jih je to postavilo pod še večji pritisk, saj so vsi pričakovali, da jim bo uspel preobrat," se je nekaj let po legendarnem obračunu spominjal Interjev kapetan Javier Zanetti .

Barca je vnovič začela silovito, prvi priložnosti je zapravil Pedro, ki je v obeh primerih meril mimo vrat Julia Cesarja . Nato pa je v 28. minuti prišlo do incidenta, ki je najbolj zaznamoval obračun. Thiago Motta je na nasprotnikovi polovici želel zagraditi žogo in je pri tem z dlanjo nekoliko zadel Sergia Busquetsa .

Zanimivo, da se ni takoj odločil za prvo od treh dovoljenih zamenjav. Odločitev se mu je obrestovala, saj so njegovi varovanci ob silnih mukah zdržali do odmora. Najbližje golu za Barco je bil Lionel Messi , čigar zavit strel je sijajno ubranil Julio Cesar. Dvakrat je neuspešno poskušal tudi Zlatan Ibrahimović , ki je poleti 2009 prišel prav iz Interja v zamenjavi za Samuela Eto'oja .

Lionel Messi v 180 minutah ni prišel do izraza. Nogometaši Interja so ga pogosto podvajali in tako povsem onemogočili.

Veliko težav sta Barceloni povzročala Diego Milito in Wesley Sneijder, ki sta neumorno garala v prvi liniji obrambe in nato odlično zadrževala žoge, da so se lahko njuni soigralci v obrambi vsaj malo odpočili.

Ko je že kazalo, da bo brezhibna Interjeva obramba zdržala celo brez prejetega zadetka, je Gerard Pique v 84. minuti iz svojega žepa potegnil potezo, ki se je ne bi sramovali niti najboljši napadalci. Po podaji Xavija Hernandeza se je v Interjevem kazenskem prostoru sijajno obrnil okoli svoje osi, pretental Cesarja in Ivana Cordobo ter žogo zgolj še potisnil v prazno mrežo.

Camp Nou je znova oživel. Še en zadetek bi Barcelono peljal v finale, a je Inter zdržal do konca. Barcelona je sicer preko Krkića prišla do zadetka, a je bil ta razveljavljen, ker je Yaya Toure pred tem igral z roko. Inter se je po dolgih 38 letih spet prebil v finale, kjer je z 2:0 suvereno ugnal Bayern München. Oba gola je prispeval Milito. Za nameček so črno-modri v tisti sezoni osvojili tudi italijansko prvenstvo in pokal.

"Za igranje proti Barceloni v desetih potrebuješ heroje. Od vsakega moraš izvleči največ. Način, kako sem organiziral ekipo, je bil briljanten. Branili smo se z vsem, kar smo imeli. Branili smo se s srcem in dušo," se je več let po velikem uspehu v BBC-jevem dokumentarcu Kako osvojiti Ligo prvakov (How to win the Champions League) spominjal Mourinho.