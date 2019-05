Alves s prstom kaže na vodstvo: 'Samo Messi je v nogometu nedotakljiv'

Alves (na fotografiji) je po Barceloni evropski naslov tudi sam neuspešno naskakoval v vrstah Juventusa in zdaj PSG.

Med tistimi, ki je bil po porazu v Liverpoolu deležen najostrejših kritik, je bil tudi hrvaški vezist Ivan Rakitić. Ne toliko zaradi predstave na zelenici, temveč zaradi dejstva, da se je (sicer z dovoljenjem kluba) udeležil tradicionalnega praznovanja v Sevilli, kjer je s hčerama in ženo obiskal tudi njeno družino. Ob povratku v Barcelono so po poročanju dnevnika AS na njegova vrata "potrkali" člani radikalne in na Camp Nouu prepovedane navijaške skupine Boixos Nois. Rakitić naj bi se z njimi v miru pogovoril in jim razložil, da ni želel še dodatno razgreti ozračja zaradi poloma na Anfieldu, od hrvaškega reprezentanta pa naj bi glasni privrženci Barce zahtevali več truda pred sklepnim delom prvenstva in pokalnim finalom, ki ga bo gostila ravno Sevilla.

Brazilski bočni branilec Daniel Alvesje bil eden ključnih členov osvajalskih pohodov Barcelone med letoma 2009 in 2015. Leto po zadnjem osvojenem evropskem naslovu, ki ga je z Alvesom v postavi Barca osvojila v berlinskem finalu proti Juventusu (3 : 1), se je Brazilec od Camp Noua poslovil z državnim in pokalnim naslovom ter prvim od zdaj že štirih zaporednih neuspehov v izločilnih bojih Lige prvakov.

Alves je v pogovoru zaESPN FCanaliziral letošnje slovo nekdanjih delodajalcev v polfinalu proti Liverpoolu, ki je povratno tekmo na Anfieldu dobil z visokih 4:0 in tako povsem spreobrnil izid s prve tekme na Camp Nouu (0:3). Brazilec se strinja, da so se Katalonci za razliko od časov podJosepom Guardiolooddaljili od svojega izročila, ki predpisuje vzgajanje lastnih nogometašev in ne velikega zapravljanja.

'Če bi osvojili trojno krono, ne bi nihče rekel česarkoli'

"Če je Barcelona izgubila svoj slog? Deloma se strinjam. Ko vidim zgodbe, kako Barca zdaj kupuje igralce za marketing, potem čutiš, da se njihova filozofija malce spreminja. Barca je vedno razvijala igralce," je za ESPN FCdejal branilec Paris Saint-Germaina.

"Niso spremenili svojega sloga, kupili so igralce za specifične položaje. Zdaj imam občutek, kot da preveč poslujejo na tržišču. A tudi mislim, da je kritiziranje oportunistično. Lahko je dajati lekcije po izpadu. Veste, da bo Barca ščitila žogo in dobro podajala. Ni važno, kdo pride ali gre, to je njihova identiteta," pravi Alves.

"Njihova filozofija na igrišču se ne bo spremenila. A malce se je spremenila, ko gre za tržišče. To se v nogometu zgodi. Če bi osvojili trojno krono, ne bi nihče rekel česarkoli. V zadnjih desetih ali enajstih letih je Barca osvojila veliko prvenstev, česar Real Madridu ni uspelo, a jih ljudje branijo zaradi njihovih uspehov v Ligi prvakov. Ko Madrid izpade, bi lahko rekli: 'Hej, prvenstva niso osvojili že toliko in toliko let!' A nihče o tem ne govori. Zato zveni malce oportunistično, ko takoj po izpadu analiziraš tekmo proti zares, zares dobremu nasprotniku, kakršen je Liverpool."