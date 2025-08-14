Svetli način
Dani Olmo žrtev slabe krvne finančne slike pri Barceloni?

Barcelona, 14. 08. 2025 12.59

M.J.
O dlje časa slabem finančnem stanju katalonskega nogometnega ponosa čivkajo že vrabci na veji. Težave se vlečejo kot jara kača in ni jim videti konca. Vodstvo Barce zadev rešuje sproti in brez pravega načrta, saj se stvari spreminjajo iz dneva v dan. Da bo Barcelona, aktualni španski prvak, v prihajajoči sezoni kar se da mirno (finančno) plovila skozi sezono so potrebne žrtve. Prva izmed njih pa Dani Olmo.

Dani Olmo
Dani Olmo FOTO: AP

Katalonce bo drugo sezono vodil Hansi Flick, ki bo moral znova krmariti med finančnimi omejitvami kluba oziroma zahtevami La lige glede finančnega fair playa ter visokimi pričakovanji privržencev, ki so po letih slabših rezultatov minulo sezono doživeli obilico veselih trenutkov in atraktivnih nogometnih predstav.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Glavni okrepitvi Barcelone sta vratar Joan Garcia (24 milijonov evrov iz Espanyola) in angleški krilni igralec Marcus Rashford, ki ga je posodil Manchester United z možnostjo odkupa. Zaradi zmanjšanja stroškov plač je morala Barcelona prodati kar nekaj igralcev. Inigo Martinez je kot prost igralec odšel v Savdsko Arabijo, Pau Victor za 12 milijonov evrov na Portugalsko, Alex Vallejo za šest v Como in Pablo Torre za pet v Mallorco. Ob tem sta klub kot posojena igralca zapustila še Ansu Fati (Monaco) in Ander Astralago (Granada).

Naslednji na listi "žrtvovanih" Dani Olmo?
Če je verjeti zapisom katalonskih medijev je naslednja na vrsti, ki bo moral (prisilno) zapustiti Camp Nouu je španski reprezentant Dani Olmo, ki je šele dobro leto član Barce, kjer je naredil prve korake, na nogometni zemljevid pa se je vpisal v času igranja za zagrebški Dinamo in Red Bull Leipzig. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Olmo se je odlično znašel v dresu svojega matičnega kluba. Na 39 tekmah je zabil dvanajst golov in dodal sedem asistenc tzer povsem zadovoljil oku trenerja Flicka. A kot kaže bo moral zapustiti katalonsko prestolnico, saj Barca potrebuje "surov" denar. Najbližje naj bi bil odhodu na Otok, kjer ga najbolj vabi Tottenham. Londončani so pripravljeni odšteti tudi 70 milijonov evrov," piše El Mundo.   

Dani Olmo v dresu španske reprezentance.
Dani Olmo v dresu španske reprezentance. FOTO: AP

Nekaj dni pred uvodno tekmo nove sezone ima Barcelona neregistriranih sedem igralcev, od vratarjev zgolj Inakija Peno, še vedno pa ni jasno, ali bo lahko 14. septembra odigrala otvoritveno tekmo na novem stadionu Camp Nou Spotify. Pregled objekta je namreč pokazal vrsto pomanjkljivosti, ki jih morajo gradbeniki odpraviti v dobrem mesecu, ko bo Barcelona vse tekme igrala v gosteh.

nogomet barcelona la liga olmo
