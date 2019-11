Dani Olmo na Camp Nouu že od januarja 2020?!

Kot poroča katalonski športni časnik Mundo Deportivo, je le še vprašanje časa, kdaj se bosta vodstvi obeh klubov, torej zagrebškega Dinama in Barcelone, uskladili glede višine odškodnine za vrnitev najboljšega nogometaša serijskega hrvaškega državnega prvaka Danija Olma v vrste evropskega klubskega prvaka izpred štirih let.



Odlični napadalno usmerjeni vezist, ki je v zadnjih štirih letih in pol pustil neizbrisen pečat v hrvaški prestolnici, ne skriva želje po vrnitvi na domače nogometne zelenice. Čeprav se v Zagrebu odlično počuti, so Špančeve nadaljnje ambicije povezane z dokazovanjem v La ligi, natančneje v dresu Blaugrane. "Barcelona za zdaj nadzira situacijo, povezano z Danijem Olmom. Vodilni možje kluba ne skrivajo odličnih odnosov z nogometaševim očetom Miquelom, ob tem pa so v rednem stiku tudi z igralčevim agentom Juanmajem Lopezom,"so med drugim zapisali pri omenjenem katalonskem športnem časniku, ki v nadaljevanju še razkriva, "da je Olmova vrnitev 'domov' cilj, ki si ga je klub začrtal, preden je Dani dosegel debitantski zadetek ob premiernem nastopu v dresu španske izbrane vrste".