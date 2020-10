Danilo: Dokazati moramo, da zmoremo tudi brez Cristiana

Cristiano Ronaldo je bil pozitiven na novi koronavirus že med reprezentančnim premorom, ko so bile na vrsti tekme v Ligi narodov, testi pa pri Portugalcu še naprej kažejo prisotnost virusa, zaradi česar zvezdnik stare dame ostaja v samoizolaciji. Pri Torinčanih so sicer upali, da bo zadnji test (24 ur pred tekmo) pokazal drugačen rezultat. Tako bi eden ključnih mož belo-črnih dobil priložnost, da se tik pred zdajci priključi soigralcem in pomaga na dvoboju proti katalonski zasedbi, a je bil rezultat testa znova pozitiven.

Brazilski branilec Danilo se dobro zaveda, da bo odsotnost Portugalca velik minus, še posebej, ko gre za velik dvoboj z Barcelono. "To so najboljše tekme za igranje. Želimo zmagati, moramo biti osredotočeni in ne smemo si privoščiti napak. Vsako moštvo bi pogrešalo igralca kova Cristiano. Vendar tako je, moramo imeti vero v vse igralce, ki so na voljo in pokazati, da zmoremo tudi brez takega soigralca, kot je on. V moštvu je veliko igralcev, ki želijo pokazati, kaj zmorejo in pomagati moštvu, da odigra vrhunsko tekmo in se na koncu tudi veseli."Sicer je Ronaldo izpustil tudi uvodno tekmo stare dame v Ligi prvakov, ko so premagali kijevski Dinamo.

Brazilec, nekdanji branilec Manchester Cityja in Reala je pripravljen: "Dobro se počutim v tem sistemu, ki ga igramo pod trenerjem Pirlom, veliko imamo žoge v svoji posesti in zato ni težav. Pripravljen sem na tekmo, hitro se moramo gibati in mislim, da bomo na pravi poti."