Danjuma: Juventus in Bayern sta dokaz, da vse ni bila le sreča

Villarreal je prijetno presenečenje letošnje sezone Lige prvakov, španski prvoligaš ni bil med tistimi, ki bi po napovedih pred sezono lahko mešal štrene tekmecem v izločilnih bojih tega tekmovanja. Toda varovanci prekaljenega "mačka" na trenerski klopi Unaija Emeryja so pokazali, da imajo znanje in kvaliteto in so krepko presegli pričakovanja. Sedaj so v polfinalu Lige prvakov in so brez dvoma najmanj obremenjeni med vsemi tekmeci, čeprav se dobro zavedajo, da jih čaka nova zahtevna prepreka.

Rumena podmornica je povzročila precej skrbi in sivih las tekmecem v dosedanjem poteku končnice. V osmini finala so izločili torinski Juventus, še večje presenečenje je sledilo v četrtfinalu, ko je "padel" še münchenski Bayern. Villarreal se je drugič v klubski zgodovini uvrstil v polfinale, leta 2006 ga je v tej fazi tekmovanja izločil londonski Arsenal. Njihov tekmec sedaj je prav tako angleški klub, Liverpool in redsi so v vlogi velikega favorita. Prva tekma je na sporedu na kultnem Anfieldu, povratna pa sledi na stadionu El Madrigal.