Zakaj je Arsenal nepremagljiv? Zasluge gredo (tudi) španskemu vratarju

Odkar je leta 2019 vodenje Arsenala prevzel španski trener Mikel Arteta , je moštvo topničarjev izboljšalo svojo igro v obrambi. Mnogi poznavalci nogometne igre so v tem času velikokrat kritizirali predstave Arsenala, predvsem takrat, ko so ti prišli v vodstvo in pred svoj gol "postavili" zid. A ravno ta slog igre je omogočil, da se je klub iz severnega dela Londona v zadnjih sezonah ponovno vmešal v boj za osvojitev Premier lige, na katero navijači čakajo že dolgih 22 let.

Prav tako se je v tem obdobju Arsenal vmešal v boj za najvišja mesta tudi v elitni Ligi prvakov – tekmovanju, ki ga topničarji še niso osvojili v svoji sicer bogati zgodovini. Lansko leto so se od tekmovanja morali posloviti v polfinalu, kjer jih je premagal kasnejši zmagovalec PSG. Konec maja bodo imeli priložnost za maščevanje, ko se bodo z njimi pomerili v finalu. Da se je Arsenal izboljšal v defenzivni igri, je odgovoren njihov trener Arteta, ki je v svoje moštvo pripeljal dva izvrstna komandanta obrambe, Francoza Williama Salibo in Brazilca Gabriela. Slednja nogometaša sta postala nepogrešljiv člen v prvi postavi. Češnjico na vrhu torte pa predstavlja španski vratar med vratnicama David Raya. Slednji je prvotno v dresu Arsenala igral kot posojen igralec Brentforda, nato pa je leta 2024 postal polnopravni član zasedbe Artete.

Statistika Davida Raye v letošnji sezoni Lige prvakov. FOTO: Sofascore.com

Raya je vselej, odkar brani grb Arsenala v angleškem prvenstvu, ob koncu sezone prejel nagrado zlata rokavica, ki jo dobi vratar z največkrat ohranjenimi nedotaknjenimi mrežami na posamezni tekmi. Omenjeno nagrado si je že zagotovil tudi v tekoči sezoni Premier lige, kljub temu da so do konca sezone ostali še trije krogi. V letošnji izvedbi je že 17-krat ohranil mrežo nedotaknjeno in tako izboljšal svoj rekord iz lanske sezone, ko se je zaustavil pri številki 13.