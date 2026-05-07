Zakaj je Arsenal nepremagljiv? Zasluge gredo (tudi) španskemu vratarju

Odkar je leta 2019 vodenje Arsenala prevzel španski trener Mikel Arteta , je moštvo topničarjev izboljšalo svojo igro v obrambi. Mnogi poznavalci nogometne igre so v tem času velikokrat kritizirali predstave Arsenala, predvsem takrat, ko so ti prišli v vodstvo in pred svoj gol "postavili" zid. A ravno ta slog igre je omogočil, da se je klub iz severnega dela Londona v zadnjih sezonah ponovno vmešal v boj za osvojitev Premier lige, na katero navijači čakajo že dolgih 22 let.
Prav tako se je v tem obdobju Arsenal vmešal v boj za najvišja mesta tudi v elitni Ligi prvakov – tekmovanju, ki ga topničarji še niso osvojili v svoji sicer bogati zgodovini. Lansko leto so se od tekmovanja morali posloviti v polfinalu, kjer jih je premagal kasnejši zmagovalec PSG. Konec maja bodo imeli priložnost za maščevanje, ko se bodo z njimi pomerili v finalu.
Da se je Arsenal izboljšal v defenzivni igri, je odgovoren njihov trener Arteta, ki je v svoje moštvo pripeljal dva izvrstna komandanta obrambe, Francoza Williama Salibo in Brazilca Gabriela. Slednja nogometaša sta postala nepogrešljiv člen v prvi postavi. Češnjico na vrhu torte pa predstavlja španski vratar med vratnicama David Raya. Slednji je prvotno v dresu Arsenala igral kot posojen igralec Brentforda, nato pa je leta 2024 postal polnopravni član zasedbe Artete.
Raya je vselej, odkar brani grb Arsenala v angleškem prvenstvu, ob koncu sezone prejel nagrado zlata rokavica, ki jo dobi vratar z največkrat ohranjenimi nedotaknjenimi mrežami na posamezni tekmi. Omenjeno nagrado si je že zagotovil tudi v tekoči sezoni Premier lige, kljub temu da so do konca sezone ostali še trije krogi. V letošnji izvedbi je že 17-krat ohranil mrežo nedotaknjeno in tako izboljšal svoj rekord iz lanske sezone, ko se je zaustavil pri številki 13.
To bo za Španca že tretjič zapored, ko bo dobil omenjeno nagrado. S tem se je pridružil elitni skupini, v kateri so tudi Pepe Reina, Ederson in Joe Hart. Slednji je edini poleg Petra Čecha, ki je omenjeno nagrado osvojil štirikrat.
Svoje izvrstne predstave iz angleškega prvenstva je 30-letni Raya prenesel tudi v Ligo prvakov, kjer je mrežo 9-krat ohranil nedotaknjeno, ob tem pa je na 13 odigranih tekmah prejel vsega štiri zadetke in tako svojemu moštvu izdatno pomagal, da bo lahko 30. maja v Budimpešti lovil prvo lovoriko v Ligi prvakov.
