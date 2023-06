De Bruyne o Haalandu in 'ljubezni na prvi pogled': Zadovoljen sem s svojo ženo!'

Od enega virtuoza do drugega. Če je na novinarski konferenci Interja največ pozornosti požel Hakan Calhanoglu, je novinarje na stadionu Atatürk najbolj navdušil Cityjev Kevin De Bruyne, ki kljub resnosti tekme ohranja sproščenost. S šalo na račun soigralca Erlinga Haalanda nas je vse iskreno nasmejal.

Belgijski vezist Kevin de Bruyne in norveški napadalec Erling Haaland sta se od prihoda visokoraslega napadalca v Manchester City ujela kot 'rit in srajca'. Norveški novinar je zato na tiskovni konferenci Belgijca vprašal, ali se je med njima zgodila 'ljubezen na prvi pogled'? "Ne, ne, ne ...," je najprej odgovoril De Bruyne in nato v veselje vseh zbranih novinarjev dodal: "Zadovoljen sem s svojo ženo!"

Potem pa je dolgoletni član Citya začel prejemati bolj resna vprašanja. "Tu (pri Man Cityju op. a.) sem že dolgo časa, zame je bilo teh osem let neverjetnih. Veliko je bilo dobrih trenutkov, a tega tekmovanja še nismo uspeli osvojiti. To je edina pripomba, ki jo imajo ljudje. Moramo najti način, da prvič zmagamo v prvem ... to bo izjemno za igralce, za klub in za navijače," je o pomembnosti finala povedal De Bruyne, ki je zasluge za uspeh pripisal tudi trenerju Pepu Guardioli in dodal: "Zahvaljujoč trenerju res trdo delamo, da smo najboljši, da lahko zmagujemo na veliko tekmah in osvajamo lovrike. Mislim, da vsi vedo, kako igramo, ofenzivno in obrambno." In kljub temi, da je za Cityjem že zelo dolga sezona, ki jo je za en mesec dni prekinilo tudi svetovno prvenstvo v Katarju, De Bruyne pomirja, da imajo nogometaši še dovolj energije: "Ob takšni priložnosti kot je finale Lige prvakov, bosta motivacija in energija zagotovo prisotni."

icon-expand Erling Haaland in Kevin De Bruyne FOTO: AP

Na očitke nekaterih, da je City obseden z Ligo prvakov, ki je kljub večletni dominanci v angleški ligi, še ni osvojil, pa je belgijski reprezentant odgovoril tako: "Mogoče je zmaga v Ligi prvakov obsedenost, a hkrati so to tudi sanje. Vsak profesionalni nogometaš si želi zmagati v Ligi prvakov in biti na vrhu tako s svojo ekipo, kot tudi posamezno." Manchester City je prvo zaključno žogico zsicer apravil pred dvema letoma, ko je bil v Portu z minimalnih 1:0 boljši Chelsea."Pred dvema letoma smo izgubili ... to se zgodi, to moramo sprejeti. Ne morem vzeti samo dobrih trenutkov in pustiti, da slabi trenutki izginejo. Na srečo imamo še eno priložnost, da dokažemo, da lahko osvojimo to tekmovanje," je povedal De Bruyne, ki je omenjeni final opisal tako: "Ne čutim velike razlike (s tistim leta 2021 op. a.). Morda je razlika zdaj v tem, da smo morali prejšnji teden igrati v finalu FA pokala, kar je bilo drugače kot pred dvema letoma, ko smo imeli dva tedna časa za priprave. Mogoče je bilo dobro igrati polnih 90 minut finala pokala proti Manchester Unitedu."

Pred mikrofone na novinarski konferenci se je usedel tudi dejal branilec Manchester Cityja Ruben Dias, ki si močno želi trojne krone "Naredili bomo vse, da osvojimo še tretjo lovoriko v sezoni," je uvodoma dejal Portugalec in nadaljeval: "V sezoni je veliko tekem in za nas je to le še ena tekma, ki pa pa bo več kot posebna in naredili bomo vse, da bomo pripravljeni na zmago." "Za zdaj imamo dva pokala in gremo še na zadnjega. Narediti moramo vse, kar je v naši moči, da ga osvojimo. Ni pošteno primerjati različnih sezon, saj se nogomet spreminja in nogometaši menjajo. Moramo biti le najboljša različica samih sebe," je prepričan portugalski reprezentant, ki pri Cityju opravlja tudi nekatere kapetanske dolžnosti.

icon-expand Bernardo Silva, John Stones in Ruben Dias na treningu Manchester Cityja FOTO: AP

"To je pomemben del moje vloge. Imamo pet kapetanov, a vsi smo nekakšni kapetani po svoje," je dejal osrednji branilec in o morebitnem pritisku glede velikega finala dodal: "Glavno besedo ima klub, ker so lahko zbrali skupino igralcev. V garderobi imamo veliko močnih glasov. To je posebna lastnost naše ekipe."