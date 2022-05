De Bruyne ve, da morajo osvojiti 'evropsko krono', če želijo med 'nesmrtne'

Na vprašanje, ali on in ekipa Cityja "morata" osvojiti pokal v Ligi prvakov, da bi zaključila izjemno obdobje meščanov v zadnjih sezonah, je De Bruyne priznal, da bi podvig v najboljši evropski klubski konkurenci spremenil pogled na klub: "To bi vsekakor spremenilo perspektivo. Kot igralec želite osvojiti vse pokale, mi pa želimo prav tega v Ligi prvakov. Za to smo se borili vrsto let in bili blizu, a kakovost je res visoka, tako da je zelo težko zmagati. Okoliščine so vsakič malce drugačne, a če pogledaš, kako smo nastopali v zadnjih sedmih letih, nam je šlo zelo dobro. Če bi ga osvojili, bi to spremenilo vse skupaj."

Manchester City je od leta 2018 osvojil osem velikih domačih trofej in tudi v letošnji si želi zagotoviti četrti naslov prvaka v Premier League, četrtega v petih letih, "evropska krona" v Ligi prvakov pa se jim je do zdaj še vsakič izmaknila. Trener Pep Guardiola je svojo ekipo lani popeljal do prvega finala Lige prvakov, v katerem je ta izgubila proti Chelseaju. Kevin De Bruyne dobro ve, da mora City osvojiti naslov v Ligi prvakov, če želi, da ga razglasijo za eno najboljših ekip v nogometni zgodovini.

"Mislim, da imamo, če igramo tako, kot smo igrali prejšnji teden, potencial, da postanemo ena najboljših ekip, a to moramo pokazati. Če igramo pod tem nivojem, lahko Madrid zmaga, ker so tudi ena najboljših ekip – njihova kakovost je neverjetna. Mislim, da smo v zelo dobrem položaju. To, da še nismo osvojili Lige prvakov, je edina kritika, ki jo lahko dobimo, čeprav smo bili velikokrat blizu in se borili za zmago. Samo preseči moramo mejo in ta tekma proti Realu je le še en korak do cilja," je pred današnjo tekmo dejal De Bruyne.

"Mislim, da smo zdaj v boljši formi kot leta 2016. Spomnim se, ko smo igrali v polfinalu z Real Madridom. Za nas to ni bil najboljši konec sezone. Madrid je bil takrat močna sila, na koncu smo z avtogolom izgubili z 1:0. Zdaj smo v boljši formi. Mislim, da smo boljša ekipa z boljšo postavo, dobro igramo in imamo več izkušenj. Real in City sta dve napadalni ekipi, ki radi igrata nogomet. Takrat smo odigrali zelo dobro tekmo, a to je preteklost. Čaka nas drugačna tekma in vse se začne z 0:0, zato potrebujemo svojo A-igro za zmago in upamo, da bomo napredovali v Pariz," 30-letni Belgijec verjame v dosegljivost cilja, ki so si ga zastavili pri Cityju.

De Bruyne je v dobri formi s sedmimi goli na zadnjih desetih tekmah v vseh tekmovanjih, nerad pa se spominja začetka sezone in poškodbe, ki mu je povzročala kar precej težav: "Prvih nekaj mesecev je bilo res težko. Nikoli nisem doživel bolečine, kot sem jo takrat doživel. Poskušal sem se vrniti, a me je vsak dan bolel gleženj. To ni bilo nekaj, v čemer sem užival. Tudi psihično je bilo vse skupaj težko premagati, a ko je bolečina po nekaj mesecih izginila, sem se začel počutiti bolj samozavesten vase, v svoje telo in vrnil sem se tja, kamor spadam. Zdaj, ko igram iz tedna v teden, se počutim nazaj na ravni, na kateri sem bil prej. Poskušam biti čim bolj konstanten in letos sem se kar dobro znašel. Dobil sem veliko udarcev na tekmi z madridskim Atleticom in nekaj po njej, vendar se počutim dobro."

"Imam srečo, da sem naletel na trenerja, ki igra tako, kot jaz rad igram, zato mi je to zelo prikladno. Ne gleda na individualno osnovo igralca, ampak je pomembno vse, kar ustreza ekipi. Odvisno je od tekme do tekme, igral sem na različnih položajih.... Karkoli bo ekipa potrebovala, bom naredil da pomagam. Res je, da želim osvojiti vsako trofejo, a to je težka naloga. Očitno pa je, da bi zelo rad osvojil Ligo prvakov," je zelo jasen glede načrtov belgijski reprezentant.