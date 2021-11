De Bruyne zaradi okužbe že izgubljen za obračun s PSG-jem

Obračun med nesramno bogatima kluboma Manchester Cityjem in PSG-jem si boste lahko v Sloveniji ekskluzivno ogledali na Kanalu A in VOYO (tudi s studijskim delom), to pa bo tekma za prvo mesto v skupini A. Trenutno vodi Manchester City z devetimi točkami, sledi PSG s točo manj, na tretjem mestu pa je dve kroga do konca skupinskega dela Club Brugge, ki sicer še ni izgubil (teoretičnih) upov na drugo mesto v skupini A.