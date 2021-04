De Bruyne podaljšal pogodbo s Cityjem

Kevin de Bruyneje podaljšal pogodbo, ki sedaj velja do leta 2025, je danes na klubski spletni strani zapisala trenutno vodilna ekipa angleške Premier League.

"Ne bi mogel biti bolj zadovoljen. Odkar sem se pridružil Cityju leta 2015, se počutim kot doma. Rad imam navijače, moja družina je zadovoljna v Manchestru in tudi moja igra se lepo razvija. Klub mi ponuja vse, kar potrebujem, da dam svoj maksimum, zato podaljšanje pogodbe ni bila težka odločitev. Igram najboljši nogomet v svoji karieri in iskreno rečeno, pričakujem še več,"je za uradno spletno stran povedal Belgijec.

Ob tem je 29-letni nogometaš še dodal: "Osredotočen sem na to, da uspešno končamo sezono. Rezultati in igre so bili izvrstni do sedaj, vendar moramo poskrbeti, da bomo na koncu sezone odnesli vso "srebrnino", ki si jo zaslužimo. S Pepom vidiva nogomet na isti način. Dober odnos s trenerjem je zelo pomemben zame, ker so najini cilji povsem enaki, želiva iste stvari."