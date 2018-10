De Laurentis: Čez 10 let nogomet ne bo zanimal nikogar več

Prvi mož v zadnjih sezonah prvega zasledovalca nespornega vladarja italijanske Serie A torinskega Juventusa Aurelio de Laurentis se je v obširnem pogovoru za francoski časnik Le Parisien dotaknil nujnih sprememb, ki jih evropski klubski nogomet potrebuje, če želi tudi v prihodnje ohraniti 'priponko' najpomembnejše postranske stvari na svetu.



Kontroverzni predsednik Napolija je med drugim zelo kritičen do tako Evropske nogometne zveze (Uefa) kot tudi Mednarodne nogometne zveze (Fifa), saj po njegovem mnenju ne skrbita za razvoj in predvsem napredek nogometa kot celotnega produkta, ki bi s posodobljenim sistemom evropskih klubskih tekmovanj lahko doživel 'renesanso'. "Nogomet je brez kančka dvoma ena najpomembnejših industrij na svetu. Glede na to, da se Fifa in Uefa zadnjih nekaj desetletij borita z zastarelim pogledom na razvoj nogometa kot celote, menim, da bi morali v imenu prihodnjih generacij otrok, ki bodo luč življenja šele zagledali, storiti vse, da jim vrnemo prvinskost nogometne igre. Današnja mladina je popolnoma usmerjena v videoigre, nogomet na stadionih jih praktično ne zanima več. Če bomo nadaljevali v tej smeri, nam v naslednjih osmih do desetih letih sledi prava katastrofa na vseh ravneh - družbeni in športni," je bil zelo kritičen de Laurentis, ki je v nadaljevanju podrobneje spregovoril o svojem pogledu na spremembe.