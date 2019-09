De Laurentis: Liverpool smo že premagali, zakaj bi se ga bali?

Lani so bili na torkovem prizorišču uspešnejši domači. Za zmago z 1:0 je v 90. minuti srečanja zadel ljubljenec domačega občinstva Lorenzo Insigne. San Paolo bo gotovo zapolnjen do zadnjega kotička, de Laurentis pa obljublja srdit boj svojih fantov. "Vsaka tekma mora biti odigrana, kot da gre za tekmo sezone. Zgolj tako bomo letos dosegli zastavljene cilje. Liverpool? V pripravljalnem obdobju smo jih odpihnili, a ne bi želel, da bi tista zmaga povzročila zasanjanost med našimi navijači. Odigrati bomo morali zelo zbrano, želim da fantje v obračun vstopijo z jezo. Želim se jim maščevati za lansko sezono," je pred torkovim obračunom, ki si ga boste lahko ogledali na Kanalu A in VOYO ogledali od 20.40 naprej, dejal de Laurentis. Varovanci Carla Ancelottija so lahko zadovoljni z rezultati v prvih treh krogih italijanskega državnega prvenstva. Sinjemodri so zabeležili zmagi proti Sampdoriji in Fiorentiniter nesrečno izgubili z Juventusom.

Ancelotti upa, da bo na srečanju, kjer bo glavni delilec pravice Felix Brych, že lahko računal na rekonvalescenta Elseida Hysaja in Arkadiusza Milika. Že zdaj pa je jasno, da med osemnajsterico, ki jo bo na jug Italije popeljal Jürgen Klopp, ne bo Alissona, Nathaniela Clyna, Nabyja Keitaja, pod vprašajem pa je nastop junaka junijskega finala Divocka Origija, ki je v soboto staknil poškodbo gležnja.

tekma

lestvica