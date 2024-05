De Ligt: Stranski sodnik se mi je opravičil, ker so storili napako

Real Madrid je drugi finalist Lige prvakov. Po preobratu na Santiago Bernabeuu in dveh zadetkih rezervista Joseluja je španski prvak premagal Bayern (2:0) in se v velikem finalu na Wembleyju pridružil Borussii Dortmund. Bavarci so po koncu obračuna jasno in glasno naznanili, da so po njihovem mnenju bili oškodovani.