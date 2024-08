De Zerbi: Obljubljam bojevito igro

Nogometni klub Marseille je nekaj dni pred začetkom francoskega prvenstva predstavil deveto okrepitev v poletnem prestopnem roku. To je domači reprezentant do 21 let Elye Wahi, ki je v minuli sezoni igral za Lens. Na vročo klop Marseilla pa je sedel Italijan Roberto De Zerbi, ki ima bogate izkušnje z otoškimi klubi. Legendarni francoski klub letos ne bo igral v evropskih tekmovanjih, saj je lansko sezono končal šele na osmem mestu v ligi.

Elye Wahi je po poročanju francoskih medijev stal Marseille 25 milijonov evrov, kar je deset milijonov več, kot je Lens lani plačal zanj Montpellierju. Mladi napadalec je v pretekli sezoni dosegel 12 zadetkov na 37 tekmah, med drugim odločilnega proti Arsenalu v ligi prvakov. Wahi, ki bo nosil dres s številko 10, bo na jugu Francije ostal do leta 2029. Marseille v novi sezoni ne bo igral v evropskih tekmovanjih, saj je bil v domačem prvenstvu šele osmi, zato so močno prevetrili ekipo in pripeljali tudi novega trenerja.

Roberto De Zerbi FOTO: AP icon-expand

Med okrepitvami novega trenerja Roberta De Zerbija francoski mediji izpostavljajo Masona Greenwooda, Pierre-Emila Hojbjerga in Liliana Brassierja. "Mislim, da je klub dobro kadroval v prestopnem roku. Veliko smo se pogovarjali in v večini primerov našli skupno in soglasno rešitev," je za pariški L'Equipe povedal novopečeni trener Marseilla, ki ni obljubljal medu in mleka, temveč ...