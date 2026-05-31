Večna debata dobila novega kandidata

Luis Enrique je individualno izjemne posameznike PSG-ja povezal v koherentno celoto, ki igra fantastičen napadalen nogomet, a se zna tudi braniti in trpeti, ko je to potrebno. Parižanov tako ni zmedel ekspresno prejeti gol v šesti minuti, saj so hitro zagospodarili, zasluženo izenačili in nato v izvajanju enajstmetrovk pokazali psihološko trdnost, vredno naziva najboljše ekipe na kontinentu. "Občutki so mešani. Navdušenje, utrujenost, vse. To je najboljši trenutek sezone. Še naprej smo prvaki, dvakrat zapored, izjemno!" je Luis Enrique iskal prave besede, potem ko je Gabriel Magalhaes v peti seriji enajstmetrovk streljal preko vrat in se je rajanje Parižanov lahko začelo.

PSG je ob Realu Madridu (2016–2018) edini, ki je ubranil naslov v eri Lige prvakov. Enrique je postal šele peti trener s tremi naslovi v najelitnejšem klubskem tekmovanju. Vprašanju, ali se ga lahko že zdaj uvršča med trenerske legende, se ni mogel izogniti. "Legenda? To me ne zanima. Imam samo tri (naslove v Ligi prvakov, op. a.), zato se bom moral še izboljšati. Zanima me številka štiri," je odvrnil Španec. Do Carla Ancelottija mu manjkata še dva naslova, a dela Luisa Enriqueja ne gre meriti zgolj v lovorikah, ampak tudi v načinu, kako mu to uspeva.

Po prihodu v že pregovorno disfunkcionalno pariško garderobo se je zahvalil petkratnemu najboljšemu igralcu lige Kylianu Mbappeju. Raje ima pet igralcev s po desetimi goli kot enega s 50, je večkrat poudaril. Mnogi so mislili, da je z odhodom Mbappeja konec poskusov katarskih lastnikov, da bi le posegli po evropski kroni. Zmotili so se. Enrique je prav iz vsakega posameznika uspel izvleči maksimum, pri čemer jim je vcepil miselnost, da je na prvem mestu vedno ekipa.

Dembele uteleša novi PSG

Spomnite se samo povratne tekme polfinala proti Bayernu, ko je pri prednosti dveh zadetkov z igrišča poklical Ousmana Dembeleja. Dobitnik zlate žoge ni vihal nosu, ampak je s klopi do konca spodbujal soigralce in se nato veselil napredovanja. Marsikateri nogometaš njegovega kova ne bi tako odreagiral. In za to je zaslužen prav Enrique, saj je tudi Dembele še v času Barcelone veljal za zelo problematičnega.

Od začetka sezone 2024/2025 je PSG osvojil osem od desetih možnih lovorik.

Igra, ki prinaša lovorike in navdušuje navijače

Za nameček PSG pod taktirko 56-letnega Španca navdušuje tudi s slogom igre. V tej sezoni Lige prvakov so s 45 goli izenačili najboljšo strelsko sezono v zgodovini, pri čemer so imeli najvišjo povprečno posest (60,5 %), odkar merijo ta podatek. Mikel Arteta je že pred finalom dejal, da mu je delo Luisa Enriqueja v velik navdih. "Čestitam jim, so najboljša ekipa v Evropi. Česa takšnega, kar oni počnejo z žogo, še nikoli prej nisem videl," je Arsenalov strateg po finalu dopolnil kompliment na račun trenerskega kolega.

Al-Khelaifi: Enrique je najboljši na svetu

Predsednik Parižanov Nasser Al-Khelaifi je od prevzema kluba leta 2011 zaupal številnim trenerskim legendam, tudi Ancelottiju, vendar je moral počakati na Enriqueja, da je končno prišel na vrh Evrope. "Je najboljši trener na svetu in najboljša možna izbira za naš projekt. Je zelo poseben trener in še bolj poseben človek. S to mlado ekipo je opravil izjemen posel," se je Al-Khelaifiju smejalo po sobotnem finalu. Enrique ima pogodbo s klubom sklenjeno le še za naslednjo sezono, a so v vodstvu kluba prepričani, da jo bo Španec kmalu podaljšal. Al-Khelaifi je navijačem obljubil, da bo poskrbel, da "najboljši trener na svetu" ostane na Parku princev. Enrique pa je s sobotno zmago poskrbel, da se vam prav nihče ne bo smejal, če boste ob naslednji debati o najboljšem trenerju vseh časov omenili tudi njegovo ime.