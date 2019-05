Del Piero za 24ur.com: Zmagovalec? Resno? Liverpool ali Tottenham ...

Alessandro Del Piero je na tekmi legend v središču Madrida, kjer so se zbrali skoraj vsi, ki so zaznamovali evropski in svetovni klubski in reprezentančni nogomet v preteklosti, pokazal svoje bogato znanje in z nekaterimi nogometnimi vložki spomnil na tiste svoje zate čase. "Še znam, a ne? Lepo je bilo združiti moči z nekdanjimi tekmeci in nogometnimi prijatelji," je na začetku ekskluzivno za 24ur.com povedal legendarni Italijan, ki se seveda ni mogel izogniti najvažnejšem vprašanju pred glavno tekmo podaljšanega vikenda v Madridu. Kdo bo zmagal? "Zagotovo bo zmagal Liverpool. Ali pa Tottenham," nas je s širokim nasmehom na licu z neresnim odgovorom "nagradil" nekdanji nogometni virtuoz, ki je imel vselej potezo več. "Finale je nepredvidljiv. Drži, da je Tottenham v podrejenem položaju, Liverpoolpa je tudi zaradi izkušenj, ki si jih je nabral v lanskoletnem finalu, ki ga je sicer izgubil, favorit." Del Piero opozarja navijače Liverpoola: "Da soredsi tudi pod pritiskom nujne zmage."Drugače kot spursi, ki lahko le veliko pridobijo."Potrebno je vedeti, da se oba kluba odlično poznata, tako da bo tekma posebna. Gre za tipični derbi angleške lige, kjer je vse mogoče."