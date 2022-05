Del Realovih navijačev že zapustil stadion, na podaljšek nato niso smeli

Sledil je namreč še podaljšek, v katerem je Real Madrid zabil še tretji zadetek – z 11-metrovko je to uspelo v tej sezoni naravnost neverjetnemu Karimu Benzemaju, galaktiki pa so lahko nato skupaj z najzvestejšimi navijači proslavili uvrstitev v veliki finale Lige prvakov, ki bo 28. maja v Parizu (prenos na POP TV in VOYO).

Tisti manj zvesti, ki so se odločili, da bodo igralcem zaradi lažje poti domov obrnili hrbet v boju do zanje sekunde tekme, pa so ostali brez proslavljanja z drugimi navijači, saj jih osebje, potem ko so že zapustili svoje sedeže, ni več spustilo na stadion. Tako iz Madrida prihajajo številni posnetki nesrečnih navijačev, ki bulijo v male zaslone svojih mobilnih telefonov oziroma iščejo prostor, kjer bi lahko skozi 'rešetke' stadiona videli, kaj se dogaja na zelenici.