Dele Alli ob porazu povsem izgubil živce, Mourinho zanikal govorice

V 64. minuti, ob vodstvu Leipziga z 1:0, je Deleja Allija zamenjal Erik Lamela . Ko je angleški reprezentant prišel na klop Spursov, je povsem izgubil živce in potleh zalučal eno od steklenic z vodo. Poteza je nemudoma zaokrožila po spletu, takoj so se pojavila namigovanja, da se je Alli na ta način odzval, ker je bil nezadovoljen s potezo Joseja Mourinha , kar pa je Portugalec zanikal:"Ni bil jezen, ker sem ga zamenjal. Besnel je nad svojo predstavo. Verjamem, da ve, zakaj sem ga poslal z igrišča. Po zamenjavi se je naša igra izboljšala."

Tottenham ima v tej sezoni številne težave s poškodbami, največ preglavic pa Mourinho povzročata odsotnosti najboljših napadalcev. "Potrebno je razumeti našo situacijo. To je podobno, kot če bi se pri Barceloni istočasno poškodovali Lionel Messi, Antoine Griezmann in Luis Suarez. Če bi mi ponudili, da se takoj prestavimo na konec sezone in dobim nazaj zdrave Harryja Kanea, Heung-mina Sona in Mousso Sissokoja, bi to takoj sprejel. A realnost je, da smo trenutno šele v februarju in boriti se bomo morali do konca," je povedal Mourinho. ‘The Special One’ je Sona izgubil po nedavni tekmi z Aston Villo, medtem ko sta Kane in Sissoko poškodovana že od začetka koledarskega leta.

"Kljub porazu sem ponosen na svoje varovance. Za povratno tekmo v Leipzigu pa lahko napovem samo nekaj. Ne glede na to, kdo bo zaigral v napadu, verjamem, da se bomo borili do zadnjih moči. Poznam karakter nogometašev, kar me obdaja z velikim optimizmom," pa puške v koruzo ne meče 57-letnik, ki je Ligo prvakov že osvojil s Portom in Interjem.