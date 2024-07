Delničarji Girone, ki so povezani s Cityjem, odstopili, da bodo Španci lahko igrali v Evropi

Prejšnji mesec je britanski časnik The Times razkril, da bosta City in Manchester United lahko tekmovala v istih evropskih tekmovanjih kot njihovi sestrski klubi, če bodo izpolnjeni določeni pogoji. Da bi omogočili udeležbo Girone in Cityja, je skupina, ki upravlja s katalonskim klubom, zmanjšala svoj 47-odstotni delež v Gironi na manj kot 30 odstotkov, pri čemer so deleže prenesli v 'slepo zaupanje', ki ga upravljajo neodvisne osebe. 'Slepo zaupanje' je ureditev, pri kateri se nadzor nad delnicami in drugimi sredstvi prenese na neodvisne skrbnike, ki sprejemajo odločitve brez nadzora prvotnih lastnikov. To bo v praksi verjetno drugače, saj bo ta ureditev veljala le na papirju.