Dembele izbran za najboljšega igralca Lige prvakov

Ousmane Dembele je na 15 tekmah v Ligi prvakov dosegel osem zadetkov in dodal šest podaj, dve tudi v velikem finalu v katerem je PSG z rekordnih 5:0 premagal Inter.

Dobitniki nagrade za najboljšega igralca sezone v Ligi prvakov: 2024/25: Ousmane Dembele (Paris Saint-Germain) 2023/24: Vinicius Junior (Real Madrid)

2022/23: Rodri (Manchester City)

2021/22: Karim Benzema (Real Madrid)

"Poleg osmih golov je Dembele prevzel vlogo vodje ekipe, kar smo videli v finalu, ko je trdo delal in pritiskal od spredaj. Poleg tega je s svojim spretnim gibanjem iz tekme v tekmo povzročal dvome nasprotnikom in se spuščal globoko, da bi svoji ekipi zagotovil premoč v sredini igrišča," je pojasnila skupina tehničnih opazovalcev Uefe, ki podeljuje nagrade za najboljše igralce tekem in tudi sezone.

28-letni nogometaš je bil z osmimi goli najboljši strelec ekipe Luisa Enriqueja v Ligi prvakov. Med njimi so bili ključni zadetek za začetek dramatičnega preobrata proti Manchester Cityju na 7. tekmi ligaškega dela, hat-trick proti Stuttgartu na zadnji tekmi ligaškega dela ter zmagovita zadetka na tekmah proti Liverpoolu in Arsenalu v izločilnih bojih tekmovanja. "Že od malih nog, odkar sem začel igrati nogomet, sem sanjal o tem, da bi igral v Ligi prvakov, v tem velikem tekmovanju. Neverjetno je bilo priti v finale, še bolj neverjetno pa zmagati. To je neverjeten občutek. Ponosen sem na pot, ki smo jo prehodili. Ponosen sem na vse, kar sem naredil v svoji karieri, da sem dosegel ta rezultat. To je veličastno," je za uradno spletno stran Uefe povedal 28-letni Francoz.

Ousmane Dembele

Poleg nagrade za najboljšega nogometaša, je tudi nagrada za najboljšega mladega nogometaša romala v roke nogometaša PSG-ja. Prejel jo je strelec dveh zadetkov v finalu Desire Doue, ki je sicer v letošnji sezoni Lige prvakov dosegel pet zadetkov in vknjižil prav toliko podaj.

Dobitniki nagrade za najboljšega mladga igralca sezone v Ligi prvakov: 2024/25: Desire Doue (Paris Saint-Germain) 2023/24: Jude Bellingham (Real Madrid)

2022/23: Khvicha Kvaratskhelia (Napoli)

2021/22: Vinicius Junior (Real Madrid)

"Doue je bil v tej sezoni pravo odkritje. Postal je prvi najstnik, ki je v finalu Lige prvakov dosegel dva zadetka in bil izbran za najboljšega igralca tekme. Lepo je imeti vzornike, ki lahko spodbudijo druge mlade igralce, da v prihodnosti zablestijo," so zapisali pri Uefi.

Devetnajstletnik je v ligaški fazi zadel v Salzburgu, v izločilnem delu pa pred domačimi navijači proti Brestu in Aston Villi, vendar je bil njegov zgodovinski nastop v finalu tisti, ki je pritegnil pozornost vseh. "Ne morem verjeti, kaj se je zgodilo. Spisali smo zgodovino kluba v francoskem in evropskem nogometu. To je bila odlična sezona. Kolektivno smo odlična ekipa in to smo tudi pokazali. Še vedno se ne moram zavedati, da smo zmagali v Ligi prvakov in na novo napisali zgodovino tega kluba. To je preprosto veličastno," je povedal mladi Doue.

Hakimi in Doue

Dembele in Doue sta bila posledično tudi izbrana v najboljšo enajsterico sezone v kateri je še pet nogometašev zmagoslavnega PSG-ja. To so Gianluigi Donnarumma, Marquinhos, Achraf Hakimi, Nuno Mendes in Vitinha. V najboljšo ekipo sezone je bil izbran le en igralec finalista Interja in sicer Alessandro Bastoni. Enega predstavnika ima tudi polfinalist Arsenala in sicer je to Declan Rice, dva pa drugi polfinalist Barcelona, saj sta se v najboljšo enajsterico uvrstila Raphinha in Lamine Yamal.