Liga prvakov

Dembele je nazaj in bo (je) pripravljen za Chelsea

Pariz, 05. 03. 2026 12.07 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
M.J. STA
Ousmane Dembele

Francoski dobitnik zlate žoge Ousmane Dembele se je po poškodbi vrnil v tekmovalni ritem in bo v petek, pet dni pred prvo tekmo osmine finala nogometne Lige prvakov proti Chelseaju, zaigral v pariškem moštvu PSG v domačem prvenstvu proti Monacu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V sredo se je Ousmane Dembele udeležil treninga ekipe, njegovo ime pa ni več navedeno v zdravniškem biltenu kluba, ki je bil objavljen. Čeprav njegovo mesto v začetni postavi za petek zvečer še ni zagotovljeno, bi moral Dembele na tekmi proti Monacu dobiti nekaj igralnega časa. Med prvo tekmo končnice Lige prvakov v Monaku je zaradi nategnjene mečne mišice predčasno tudi zapustil igrišče.

Medtem v vezni vrsti še naprej manjkata Joao Neves, ki po težavah z gležnjem nadaljuje zdravljenje, in Fabian Ruiz. Slednji po poškodbi kolena ta teden nadaljuje svoj individualni program treninga in njegov nastop na prvi tekmi proti Chelseaju še ni potrjen.

nogomet liga prvakov psg chelsea

