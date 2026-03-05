Dembele je nazaj in bo (je) pripravljen za Chelsea

V sredo se je Ousmane Dembele udeležil treninga ekipe, njegovo ime pa ni več navedeno v zdravniškem biltenu kluba, ki je bil objavljen. Čeprav njegovo mesto v začetni postavi za petek zvečer še ni zagotovljeno, bi moral Dembele na tekmi proti Monacu dobiti nekaj igralnega časa. Med prvo tekmo končnice Lige prvakov v Monaku je zaradi nategnjene mečne mišice predčasno tudi zapustil igrišče.