Dembele je nazaj in bo (je) pripravljen za Chelsea

V sredo se je Ousmane Dembele udeležil treninga ekipe, njegovo ime pa ni več navedeno v zdravniškem biltenu kluba, ki je bil objavljen. Čeprav njegovo mesto v začetni postavi za petek zvečer še ni zagotovljeno, bi moral Dembele na tekmi proti Monacu dobiti nekaj igralnega časa. Med prvo tekmo končnice Lige prvakov v Monaku je zaradi nategnjene mečne mišice predčasno tudi zapustil igrišče.
Medtem v vezni vrsti še naprej manjkata Joao Neves, ki po težavah z gležnjem nadaljuje zdravljenje, in Fabian Ruiz. Slednji po poškodbi kolena ta teden nadaljuje svoj individualni program treninga in njegov nastop na prvi tekmi proti Chelseaju še ni potrjen.
